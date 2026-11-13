Reggio Calabria, un concerto gratuito per aiutare i bambini nati prematuri: musica e solidarietà con Eracle ODV

Un concerto a ingresso gratuito per sostenere i bambini nati prematuramente e le loro famiglie, trasformando la musica e il teatro in strumenti di sensibilizzazione e solidarietà. È l’iniziativa promossa dall’Associazione Eracle ODV in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebrerà domenica 15 novembre 2026. L’appuntamento è in programma alle ore 17:30 presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria, in via G. Melacrino 34, e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, accompagnata dalla partecipazione straordinaria della compagnia Spazio Teatro, che proporrà momenti di narrazione e performance dal vivo. A presentare l’evento sarà Dominga Pizzi. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulle esigenze dei neonati pretermine e sull’importanza di garantire loro un’assistenza adeguata non soltanto durante il ricovero ospedaliero, ma anche nelle successive fasi della crescita, offrendo allo stesso tempo un sostegno concreto alle famiglie che affrontano un percorso spesso complesso e delicato.

Musica e teatro all’Auditorium Zanotti Bianco per la Giornata Mondiale della Prematurità

L’iniziativa del 15 novembre unirà l’esibizione dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova agli interventi artistici della compagnia Spazio Teatro, dando vita a uno spettacolo nel quale musica, parole e interpretazione teatrale accompagneranno il pubblico in una riflessione sul valore della vita e sull’importanza della vicinanza alle famiglie dei bambini prematuri. La serata, presentata da Dominga Pizzi, si inserisce nelle celebrazioni internazionali coordinate da EFCNI, Global Foundation for the Care of Newborn Infants, ed è realizzata con il supporto di Vivere ETS, Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia, della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e della Scuola Italiana di Neonatologia. Attraverso il linguaggio dell’arte, Eracle ODV intende coinvolgere la comunità reggina in un momento di partecipazione e condivisione, facendo conoscere le necessità dei neonati che vengono al mondo prima del termine della gravidanza e il ruolo fondamentale svolto dalle reti di assistenza e solidarietà che accompagnano i loro genitori.

Neonati prematuri, l’importanza del follow-up dopo la dimissione dall’ospedale

Al centro della Giornata Mondiale della Prematurità di quest’anno c’è il tema del follow-up neonatale, ovvero il percorso di monitoraggio multidisciplinare a lungo termine che consente di seguire lo sviluppo neuroevolutivo dei bambini nati prima del tempo. Un’attività importante per accompagnare la crescita dei piccoli pazienti, individuare tempestivamente eventuali necessità e garantire un’assistenza continuativa anche dopo la dimissione dal reparto ospedaliero. Proprio a questo aspetto è dedicato lo slogan dell’iniziativa: “Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!”. Il messaggio richiama la necessità di considerare la prematurità non soltanto come una condizione che richiede particolare attenzione nelle prime settimane di vita, ma come un’esperienza che può comportare bisogni assistenziali e di accompagnamento anche nel periodo successivo. L’attenzione è rivolta inoltre ai genitori, chiamati ad affrontare la nascita anticipata di un figlio e a confrontarsi con esigenze che rendono fondamentale la presenza di professionisti sanitari e di una rete di supporto capace di garantire continuità e vicinanza.

Eracle ODV e la Casa di Eracle: il sostegno alle famiglie e alla Neonatologia del GOM

Da anni l’Associazione Eracle ODV opera a Reggio Calabria al fianco delle famiglie dei neonati prematuri e del reparto di Neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano, promuovendo attività e progetti dedicati all’assistenza e all’accoglienza. Tra le iniziative più significative figura la Casa di Eracle, una realtà pensata per offrire un punto di riferimento e un sostegno concreto ai genitori e ai loro bambini. L’impegno dell’associazione nasce dalla consapevolezza che la nascita prematura coinvolge profondamente l’intero nucleo familiare, rendendo necessario un accompagnamento che tenga conto non soltanto delle condizioni cliniche del neonato, ma anche delle esigenze emotive e pratiche dei genitori. Il concerto di beneficenza rappresenta quindi un’occasione per far conoscere queste attività e contribuire alla loro continuità sul territorio. Pur essendo previsto l’ingresso libero, durante la serata i partecipanti potranno scegliere di effettuare una donazione volontaria a favore dell’associazione, sostenendo così i progetti portati avanti nell’ambito dell’assistenza alle famiglie e della collaborazione con il reparto ospedaliero.

L’appuntamento di domenica 15 novembre, alle ore 17:30, all’Auditorium Zanotti Bianco vuole essere anche un momento di condivisione aperto alla città, nel quale l’impegno dei musicisti e degli artisti si unirà a quello dei volontari e delle realtà impegnate nella tutela dei neonati pretermine. La partecipazione dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” e della compagnia Spazio Teatro accompagnerà il messaggio di sensibilizzazione promosso da Eracle ODV, richiamando l’attenzione sull’importanza di non lasciare sole le famiglie durante il percorso di crescita dei propri bambini. Un pomeriggio nel quale musica e narrazione diventeranno espressione di solidarietà e speranza, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità reggina e chi ogni giorno affronta le sfide legate alla prematurità.