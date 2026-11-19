Un Bergamotto di Reggio Calabria e un Corbezzolo saranno piantati nella scuola primaria “Melissari” di Vito Inferiore, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra sabato 21 novembre. L’iniziativa, promossa dal Consolato Metropolitano di Reggio Calabria della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro insieme all’Associazione Fare Ambiente, coinvolgerà gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre” in un’attività dedicata alla tutela dell’ambiente e alla conoscenza del patrimonio naturale. L’appuntamento rientra nel progetto nazionale “Regala un Albero”, sostenuto dalla Commissione nazionale “NaturaDì – Una giornata per l’ambiente”, e nasce dalla volontà di avvicinare i bambini ai temi della sostenibilità attraverso un’esperienza concreta. Le due piante, scelte per il loro valore ambientale e simbolico, diventeranno parte degli spazi scolastici e accompagneranno nel tempo la crescita degli studenti. La piantumazione rappresenterà inoltre il punto di partenza di un programma di incontri formativi attraverso il quale i promotori intendono sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura, alla salvaguardia della biodiversità e alla cura dei luoghi condivisi.

Il Bergamotto simbolo di Reggio Calabria e il Corbezzolo con i colori della bandiera italiana

La scelta delle due specie è legata alla volontà di valorizzare contemporaneamente l’identità del territorio reggino e il patrimonio botanico mediterraneo. Il Corbezzolo (Arbutus unedo), arbusto sempreverde tipico della macchia mediterranea, presenta una caratteristica che lo rende particolarmente significativo dal punto di vista simbolico: durante il periodo autunnale, il verde intenso delle foglie, il bianco dei fiori e il rosso dei frutti maturi richiamano i tre colori della bandiera italiana. La pianta rappresenta quindi un collegamento tra biodiversità e identità nazionale. Il Bergamotto di Reggio Calabria (Citrus bergamia) richiama invece la storia agricola, produttiva e culturale del territorio dello Stretto, dove costituisce una delle eccellenze botaniche più rappresentative. Conosciuto a livello internazionale per il prezioso olio essenziale estratto dalla scorza, il Bergamotto è un patrimonio naturale che i promotori dell’iniziativa intendono far conoscere ai bambini, sottolineando l’importanza della sua tutela e della trasmissione delle tradizioni locali. Attraverso queste due piante, gli studenti potranno approfondire il rapporto tra natura, cultura e identità, osservando direttamente la crescita degli alberi e comprendendo il valore della loro presenza nell’ambiente.

Maestri del Lavoro e Fare Ambiente: “Regalare un albero significa donare un simbolo di vita e di futuro”

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e l’Associazione Fare Ambiente, due realtà impegnate in ambiti differenti ma accomunate dall’attenzione verso il bene comune, la formazione delle giovani generazioni e la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. Il Console Metropolitano dei Maestri del Lavoro di Reggio Calabria, Nicola Morabito, e la presidente dell’Associazione Fare Ambiente, Concetta Immacolata Papaianni, spiegano il significato dell’iniziativa, sottolineando il valore educativo della scelta di donare alla scuola due piante legate alla storia e all’identità del territorio.

“Regalare un albero a una scuola significa donare alle nuove generazioni un simbolo di vita, di speranza e di futuro. Abbiamo scelto il Corbezzolo e il Bergamotto perché rappresentano due importanti espressioni della nostra identità: il primo richiama i colori della bandiera italiana, il secondo racconta la storia, le tradizioni e le eccellenze del territorio reggino.

Con questa iniziativa, realizzata congiuntamente all’Associazione Fare Ambiente, desideriamo trasmettere ai bambini un messaggio semplice ma fondamentale: la natura è un bene prezioso che appartiene a tutti e che ciascuno di noi ha il dovere di rispettare, proteggere e custodire.

Un albero che cresce insieme ai bambini diventa una testimonianza concreta del legame tra le generazioni e della responsabilità che abbiamo nei confronti dell’ambiente e del futuro”.

La piantumazione sarà seguita da incontri formativi con gli studenti

L’attività prevista nella scuola di Vito Inferiore non si concluderà con la messa a dimora dei due alberi. Il programma prevede infatti successivi incontri con gli alunni, dedicati alla conoscenza dell’ambiente, alla tutela del patrimonio naturale, al rispetto degli spazi comuni e all’importanza dei comportamenti quotidiani nella salvaguardia del pianeta. Il percorso si inserisce nell’attività di Testimonianza Formativa che i Maestri del Lavoro svolgono da anni nelle istituzioni scolastiche, condividendo con gli studenti le esperienze professionali, umane e sociali maturate durante la propria vita lavorativa. L’obiettivo è trasformare la presenza degli alberi in un riferimento educativo stabile per la comunità scolastica, affinché i bambini possano sviluppare una maggiore consapevolezza del rapporto tra le proprie azioni e la tutela delle risorse naturali. I promotori auspicano che il Bergamotto e il Corbezzolo diventino nel tempo simboli riconoscibili di questo impegno condiviso, ricordando agli alunni che la salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani e responsabilità individuali e collettive. La Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, attraverso la Commissione NaturaDì e i Consolati territoriali, insieme a Fare Ambiente, intende proseguire su questa strada, promuovendo attività capaci di coniugare educazione, sostenibilità, solidarietà e spirito di servizio.

La collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e l’Istituto Carducci – Da Feltre

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile anche grazie alla collaborazione tra associazioni, amministrazione comunale e istituzione scolastica. I promotori hanno rivolto un ringraziamento al Comune di Reggio Calabria, in particolare all’assessore all’Edilizia Scolastica Demetrio Marino e all’Ufficio Manutenzione Scolastica, per la disponibilità, l’attenzione e il supporto dimostrati nell’organizzazione dell’attività. Un riconoscimento è stato inoltre rivolto alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre”, professoressa Sonia Barbieri, e all’intero corpo docente del plesso di scuola primaria “Melissari” di Vito Inferiore, per la sensibilità, l’entusiasmo e l’impegno con cui hanno aderito al progetto, contribuendo a trasformare la piantumazione in un’occasione di crescita educativa. La collaborazione tra scuola, istituzioni e associazioni rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa, che punta a promuovere una cultura della sostenibilità fondata sulla partecipazione diretta dei più piccoli. Con “Regala un Albero”, i Maestri del Lavoro e Fare Ambiente intendono così lasciare alla comunità scolastica non soltanto due nuove piante, ma anche un messaggio destinato a durare nel tempo: la tutela della natura e del bene comune comincia dall’educazione delle nuove generazioni.