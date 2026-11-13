Reggio Calabria, un bene confiscato alla mafia diventerà un’opportunità di lavoro e inclusione. E il progetto viene presentato a Firenze

Un immobile confiscato alla mafia nel cuore di Reggio Calabria si prepara a diventare un centro di aggregazione giovanile, formazione e lavoro, ma le attività sociali sono già cominciate, ancora prima dell’apertura del cantiere di ristrutturazione. È la storia di Casa Trencadis, il progetto che punta a restituire alla comunità un bene situato in via Missori 25, nel centro storico cittadino, trasformandolo in uno spazio dedicato all’inclusione, alla valorizzazione delle capacità individuali e alla creazione di opportunità lavorative. L’iniziativa è stata presentata a Firenze da Antonino Stilo, presidente dell’Associazione di promozione sociale Espero, nel corso della 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, la rassegna nazionale dedicata ai progetti di trasformazione e valorizzazione del territorio. Il percorso di recupero dell’immobile, vandalizzato dopo la confisca, incontra ancora alcune difficoltà di natura urbanistica, attualmente in via di risoluzione. L’associazione ha tuttavia scelto di non attendere l’avvio dei lavori edilizi per mettere in moto il progetto, attivando una prima squadra di manutenzione che coinvolge ragazzi con disabilità, persone impegnate in percorsi di messa alla prova e volontari, offrendo servizi anche a privati, famiglie e imprese.

Da un bene confiscato alla mafia a una bottega di mestieri: il progetto Casa Trencadis

Il progetto “Casa Trencadis, ad ognuno il suo valore” nasce dall’idea di trasformare un bene sottratto alla criminalità organizzata in un luogo capace di generare nuove opportunità per il territorio. A promuoverlo è Espero APS, vincitrice del bando “Beni Confiscati alle mafie 2025” di Fondazione CON IL SUD. Il nome richiama la tecnica del trencadís utilizzata dall’architetto Antoni Gaudí, attraverso la quale frammenti e materiali di scarto vengono ricomposti per creare nuove forme artistiche. Un’immagine che rappresenta la filosofia dell’iniziativa: riconoscere il valore di ciascuna persona, valorizzarne le capacità e costruire un percorso collettivo nel quale ogni contributo possa trovare spazio. Nell’arco dei 40 mesi previsti dal progetto, l’immobile di via Missori sarà trasformato in un cantiere educativo e in una bottega di mestieri, attraverso la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile e l’attivazione di due gruppi operativi. Il primo sarà dedicato alle attività di manutenzione, mentre il secondo si occuperà di cucina, catering, organizzazione di eventi e trasformazione dei prodotti provenienti dall’orto sociale “Insieme”. L’obiettivo è affiancare alla riqualificazione materiale della struttura un percorso di crescita personale, formazione e inclusione lavorativa, facendo del bene confiscato un punto di riferimento per la comunità.

Il progetto presentato a Urbanpromo a Firenze: Stilo racconta la scelta di partire prima del cantiere

L’esperienza reggina è stata portata all’attenzione nazionale durante la 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, svoltasi a Firenze dal 10 al 13 novembre 2026 negli spazi dell’Innovation Center della Fondazione CR Firenze. La manifestazione, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e organizzata da Urbit, ha ospitato un incontro dedicato all’utilizzo sociale dei beni confiscati, al quale ha partecipato Antonino Stilo in qualità di responsabile di Espero APS. Davanti a un pubblico proveniente da diverse realtà italiane, Stilo ha illustrato il percorso avviato a Reggio Calabria, soffermandosi sulla decisione di attivare le prime iniziative nonostante il mancato avvio della ristrutturazione. Nell’immobile sono infatti emerse alcune problematiche urbanistiche, oggi in via di risoluzione, che hanno impedito l’inizio dei lavori edilizi. Nel frattempo, il progetto è entrato nella sua prima fase operativa, dedicata alla normalizzazione della struttura e alla progettazione degli spazi. “Non abbiamo voluto aspettare che tutto fosse pronto”, ha spiegato Stilo durante l’incontro. “Casa Trencadis nasce dall’idea che si educa lavorando insieme. Per questo il cammino è cominciato prima del cantiere, a partire dalle persone”. Una scelta che riflette il principio educativo alla base dell’iniziativa e che trova espressione anche nel motto della compagine nazionale coinvolta nel partenariato: “qualcuno che ti dice stai con me”.

La squadra di manutenzione è già operativa: lavoro per ragazzi con disabilità e persone in messa alla prova

Il primo risultato concreto del progetto è rappresentato dall’attivazione della “squadretta” manutenzione, un gruppo operativo che svolge attività di servizio sul territorio e che costituisce il cuore della fase iniziale di Casa Trencadis. L’iniziativa offre opportunità lavorative a ragazzi con disabilità e accoglie persone impegnate in percorsi di messa alla prova, affiancando a queste esperienze anche attività di cittadinanza attiva e invecchiamento attivo. Giovani e persone meno giovani possono così lavorare fianco a fianco, condividendo competenze ed esperienze attraverso attività concrete. La squadra è composta da operatori e volontari e mette i propri servizi a disposizione di privati, famiglie, condomìni, enti e imprese. Le prestazioni comprendono piccole manutenzioni e riparazioni, sgomberi, interventi di manutenzione e cura di cortili e spazi esterni. L’attività consente ai partecipanti di confrontarsi con situazioni lavorative reali, sviluppando capacità operative e relazionali e contribuendo, nello stesso tempo, a rispondere alle esigenze della comunità. In questo modo il progetto sociale assume anche una dimensione pratica e produttiva, collegando il percorso educativo alla possibilità di offrire servizi utili al territorio.

Gli artigiani reggini affiancano i giovani: formazione sul campo e servizi alla cittadinanza

Un ruolo importante nell’attività della squadra di manutenzione è svolto dalla collaborazione con artigiani della città di Reggio Calabria, che affiancano i partecipanti come maestri, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e la propria esperienza professionale. Il loro contributo permette di trasmettere competenze tecniche, metodo di lavoro e attenzione ai dettagli, offrendo ai ragazzi la possibilità di apprendere direttamente attraverso la pratica. Secondo quanto evidenziato dai promotori, l’esperienza maturata finora dimostra come la finalità sociale dell’iniziativa non sia in contrasto con la qualità dei servizi offerti. I risultati delle attività vengono infatti descritti come eccellenti, anche grazie all’affiancamento dei professionisti che accompagnano la squadra nell’esecuzione degli interventi. La prospettiva proposta da Casa Trencadis è quella di un modello nel quale l’inclusione lavorativa e la qualità delle prestazioni possano procedere insieme. Chi si rivolge alla squadra per una manutenzione, una riparazione o la cura di uno spazio esterno riceve un servizio che i promotori puntano a garantire a regola d’arte e, contemporaneamente, contribuisce a sostenere il percorso di recupero e valorizzazione di un bene comune sottratto alla criminalità organizzata.

Undici realtà coinvolte nel partenariato per il recupero di Casa Trencadis

Il progetto si fonda su un partenariato composto da undici realtà, che collaborano mettendo a disposizione competenze educative, sociali, formative e tecniche. Espero APS svolge il ruolo di capofila, mentre la cooperativa sociale Insieme per fare – Centro servizi alla famiglia è responsabile dell’idea imprenditoriale. L’associazione Casa Comune APS ASD contribuisce attraverso i propri volontari artigiani, mentre l’Istituto comprensivo Catanoso-De Gasperi-S.Sperato-Cardeto partecipa alla rete dei soggetti coinvolti. Il supporto tecnico per gli interventi edilizi è affidato a Eco Edil Solutions, mentre Synapsis Formazione e Innovazione si occupa dell’organizzazione dei tirocini. Completano il partenariato la Federazione Centri di Solidarietà, la Federazione Europea Pier Giorgio Frassati, Santa Caterina da Siena ETS e le cooperative venete Impronta e L’Approdo. La presenza di organizzazioni locali e nazionali consente di integrare esperienze e professionalità differenti, costruendo un percorso che comprende la riqualificazione dell’immobile, la formazione, l’accompagnamento al lavoro e le attività di aggregazione. Una rete che rappresenta uno degli elementi centrali di Casa Trencadis e che punta a rendere il recupero del bene confiscato un processo condiviso, capace di coinvolgere soggetti diversi attorno a un obiettivo comune.

Casa Trencadis, la rinascita del bene confiscato parte dalle persone

L’esperienza presentata a Firenze racconta dunque un modello di riutilizzo sociale dei beni confiscati nel quale la trasformazione di un immobile non coincide esclusivamente con la sua ristrutturazione edilizia. A Reggio Calabria, il progetto Casa Trencadis ha scelto di avviare il proprio percorso partendo dalle persone, dalle competenze e dalle attività lavorative, anche in attesa della risoluzione delle problematiche urbanistiche che hanno finora impedito l’apertura del cantiere. Nei prossimi passaggi del programma, distribuito su un arco temporale di 40 mesi, il recupero della struttura di via Missori 25 dovrà accompagnarsi allo sviluppo delle attività educative, della bottega di mestieri, del centro di aggregazione giovanile e delle iniziative legate alla manutenzione e alla cucina. L’obiettivo è trasformare un luogo segnato dalla confisca e dai successivi atti vandalici in uno spazio di partecipazione e opportunità, nel quale il lavoro rappresenti uno strumento di crescita e inclusione. Il messaggio portato da Antonino Stilo a Urbanpromo è proprio questo: la restituzione di un bene alla collettività può cominciare prima della conclusione dei lavori, attraverso la costruzione di relazioni, l’apprendimento di un mestiere e il coinvolgimento diretto della comunità nella sua rinascita.