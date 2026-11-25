È trascorso un anno dalla scomparsa del dottor Giuseppe Cormaci, conosciuto da tutti come “Peppe”, figura storica della pallavolo reggina e personalità riconosciuta e stimata anche a livello nazionale. Cormaci si è spento il 26 novembre 2025, lasciando il ricordo di un lungo percorso dirigenziale caratterizzato da passione, dedizione e competenza. Per molti anni presidente del Comitato Provinciale della FIPAV di Reggio Calabria, Cormaci ha legato la propria esperienza dirigenziale all’innata passione per la pallavolo, rappresentando un punto di riferimento per il movimento sportivo cittadino.

In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, la famiglia rende noto che domani, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 18:00, sarà celebrata una messa in suo ricordo presso la chiesa di Santa Maria di Loreto, in Sbarre Centrali, a Reggio Calabria.