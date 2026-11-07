Reggio Calabria, ultimatum per il Canile di Mortara: 30 giorni per trasferire 18 cani, l’appello disperato dei volontari

“Abbiamo ricevuto una diffida del Comune di Reggio Calabria, Prot. 279498 del 5 novembre 2026, che ci chiede di trasferire entro 30 giorni i 18 cani ancora presenti al Canile di Mortara. Dei 30 cani censiti dall’ASP ne sono rimasti 18. Gli altri siamo riusciti a farli uscire, grazie alle adozioni, a pensioni e alla disponibilità di privati ad offrire stallo. Abbiamo tutta l’intenzione di spostare gli ultimi cani rimasti, in modo da ottemperare alla richiesta del Settore Ambiente, ma ciò che non vogliamo è mettere a rischio i cani e i volontari dell’Associazione che si sono presi la responsabilità degli stessi. Siamo stati intimati e diffidati e, se non riusciremo a trasferirli nei termini indicati, rischiamo conseguenze legali, noi come Associazione e noi come volontari”. Lo affermano in una nota Candida Naccarato e i volontari di Dacci una Zampa ETS.

“Non è facile spostare 30 cani. Il periodo estivo non ci ha aiutato. In questo tempo, non senza difficoltà, abbiamo provveduto a censire e a fare le analisi di tutti i cani presenti, per seguire la giusta prassi veterinaria per la movimentazione: vaccinazioni, analisi di routine e quelle per le malattie mediterranee, che devono essere fatte dall’Istituto Zooprofilattico, come prevede la normativa vigente. Sono analisi non immediate e cio ha allungato i tempi, anche per i cani a cui avevamo già trovato sistemazione. I 18 cani rimasti sono per lo più anziani e con caratteristiche caratteriali che richiedono particolare attenzione. Per questo è più difficile trovare per loro la sistemazione giusta”.

“Avevamo anche individuato un piccolo terreno per costruire un piccolo rifugio a norma, per trasferire i cani dell’Associazione. Dai controlli fatti sul terreno, dalle visure catastali, è risultato non idoneo: ci sono troppi vincoli, paesaggistici, idrologici e altri. Purtroppo anche questa piccola speranza di poter costruire una nuova piccola realtà a norma di legge è andata in fumo. Inoltre, come sapete, il terreno dove doveva sorgere l’ oasi e dove avevamo investito importanti somme (70 mila €), è stato sequestrato e ad oggi la Città Metropolitana non ha ancora provveduto a bonificarlo. L’associazione quindi rivolge un pubblico urgente appello a tutti i cittadini per adottare uno dei 18 cani ancora presenti, segnalare stalli e pensioni disponibili e divulgare il piu possibile la nostra richiesta. Abbiamo bisogno di aiuto”.