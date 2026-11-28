Ha perso il controllo della propria auto, danneggiando gravemente tre veicoli in sosta e terminando la sua corsa contro un ostacolo fisso. Aveva un tasso alcolemico oltre sette volte superiore al limite consentito dalla legge ed era sotto l’effetto di cocaina. È quanto emerso dagli accertamenti effettuati in seguito al rocambolesco incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica scorsi nella zona di Pentimele, a Reggio Calabria. Protagonista dell’incidente un 34enne di nazionalità moldava, residente in città. Le pattuglie della Polizia Locale, intervenute sul luogo del sinistro, avevano sin da subito sospettato un’intossicazione da alcol. I risultati degli esami tossicologici refertati dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria hanno tuttavia delineato un quadro particolarmente grave.

Tasso alcolemico di 3,62 g/l e positività alla cocaina

Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico di 3,62 grammi per litro, oltre sette volte superiore al limite ordinario previsto dalla legge e prossimo alla soglia del coma etilico. Gli esami hanno inoltre rilevato un’intossicazione da sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina. Per il conducente è stata formulata una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Soltanto il caso e l’ora tarda, secondo quanto evidenziato dalla Polizia Locale, hanno evitato che l’incidente potesse provocare gravi lesioni ad altre persone.

Patente ritirata e denuncia

Gli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Per il 34enne sono scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia all’autorità giudiziaria per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza e di intossicazione da sostanze stupefacenti.