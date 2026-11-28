Un piccolo gheppio in difficoltà è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato lungo la Strada Provinciale 4, nei pressi dello svincolo di Polistena Centro, in provincia di Reggio Calabria. Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato il piccolo rapace sulla carreggiata, impossibilitato a volare. Gli agenti sono quindi intervenuti, mettendo in sicurezza l’area e recuperando l’animale senza conseguenze. Il gheppio è stato successivamente affidato alle cure di una clinica veterinaria specializzata.