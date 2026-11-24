A distanza di tre anni dalla tragica scomparsa di Giovanna Brancati, la giovane di Reggio Calabria morta a soli 21 anni in un incidente stradale, la sorella le dedica una toccante lettera aperta, carica di amore, dolore e ricordi che il tempo non ha cancellato. Giovanna perse la vita nel novembre 2023 in un terribile incidente sull’autostrada A1, nei pressi di Frosinone, mentre stava rientrando a Reggio Calabria da Roma insieme al padre, rimasto ferito nello schianto. Una tragedia che sconvolse la comunità reggina e spezzò prematuramente la vita della giovane originaria di Ravagnese. Oggi, tre anni dopo, la sorella affida a parole profondamente commoventi il ricordo di Giovanna, raccontando un legame indissolubile, il vuoto lasciato dalla sua assenza e un amore che continua a vivere oltre la morte.

Di seguito la toccante lettera integrale:

“Tre anni. Tre giri di sole, di stagioni, di vuoti che non hanno mai smesso di fare rumore. Tre anni da quando il tuo respiro si è spento per lasciare spazio a un silenzio che ancora oggi mi toglie il fiato. Eppure, a distanza di trentasei mesi, la distanza è solo una bugia che il tempo prova a raccontare. Tu sei qui. Sei in ogni battito del mio cuore, in ogni frammento di questa vita che continuo a portare avanti, ma che senza di te ha perso i colori più belli. Eri mia sorella, sì, ma questa parola è troppo stretta per contenere tutto ciò che sei stata e che continui a essere per me. Con te se ne è andata la metà più viva di me. Avevamo un linguaggio fatto solo nostro, fatto di silenzi capiti al volo, di sguardi che dicevano tutto, di risate complici che nessun altro poteva capire. Oggi il mondo va avanti, indifferente e distratto, come se nulla fosse accaduto. So cosa significa cercarti nei ricordi, aggrapparmi al profumo che è rimasto sui vestiti, sperare ancora, per un solo secondo, di sentire la tua voce che mi chiama. Giovanna, eri luce pura, di quella che non si spegne con la fine dei giorni, ma continua a brillare dentro, illuminando i giorni in cui il buio si fa più pesante.. Non c’è distanza che tenga lontano chi vive nell’anima. Tu sei ovunque io vada, nel battito del mio cuore e nel respiro del vento. Continua a camminare accanto a me, stringimi la mano quando tutto si fa troppo pesante, perché io, finché avrò fiato, continuerò a vivere e ad amarti anche per te. Ciao, amore mio. Ti amo”.