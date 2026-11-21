Una tragedia ha sconvolto la comunità di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre. Un cacciatore di 56 anni ha perso la vita durante una battuta di caccia nelle campagne di Piminoro, località situata nel territorio comunale di Oppido Mamertina, nell’entroterra reggino. Quella che doveva essere una giornata dedicata alla passione per la caccia si è trasformata in un dramma. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe originaria di Varapodio, centro profondamente colpito dalla notizia della sua improvvisa scomparsa.

Come è morto il cacciatore? La dinamica è ancora da chiarire

Restano ancora numerosi interrogativi sulle circostanze che hanno provocato la morte del 56enne. Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricostruzione dell’accaduto, per chiarire con precisione quanto avvenuto durante la battuta di caccia. Tra le prime ipotesi, ancora prive di conferme ufficiali, emerge quella di un colpo che potrebbe essere partito accidentalmente dall’arma di un altro partecipante alla battuta. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione preliminare che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti degli investigatori. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica esatta dell’incidente e sarà necessario attendere gli sviluppi delle indagini per stabilire le circostanze della tragedia e le eventuali responsabilità. Le verifiche delle forze dell’ordine e le testimonianze delle persone presenti saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto nei boschi di Piminoro.

Varapodio in lutto: annullato il concerto per i trent’anni del Comune

La notizia della morte del cacciatore ha avuto immediate ripercussioni anche sul programma delle manifestazioni previste a Varapodio. In segno di rispetto e cordoglio per la vittima, è stato infatti annullato il concerto di musica leggera in programma questa sera, organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per il trentennale del Comune. Una decisione legata al dolore che ha investito la comunità, proprio in una giornata che avrebbe dovuto essere caratterizzata da musica e celebrazioni.

Il cordoglio del sindaco Orlando Fazzolari: l’intervista sul luogo della tragedia

Tra i primi a manifestare la propria vicinanza alla comunità colpita dalla tragedia è stato il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, intervenuto dopo la notizia della morte del 56enne. Graziano Tomarchio per StrettoWeb ha intervistato il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, subito dopo la tragedia per documentare quanto successo e raccogliere le prime testimonianze. Una vicenda che ha trasformato un sabato di festa in una giornata di lutto, mentre resta alta l’attenzione sugli accertamenti per chiarire la morte del cacciatore a Piminoro.