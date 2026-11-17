Una città immaginaria, quattro personaggi in fuga da un mondo al collasso e la ricerca di un luogo nel quale sia ancora possibile costruire un futuro. Mercoledì 18 novembre, alle ore 20:30, il CineTeatro Metropolitano ospiterà una nuova replica di “Uccelli o della Città Sognata”, spettacolo prodotto da Officine Jonike Arti e liberamente ispirato alla celebre commedia “Gli Uccelli” di Aristofane. La rappresentazione propone una rilettura contemporanea del testo classico, utilizzando il linguaggio teatrale per affrontare alcune delle grandi questioni del presente, dalla crisi ambientale alla ricerca di nuovi modelli di convivenza. Al centro della storia ci sono quattro protagonisti che, costretti ad abbandonare un pianeta sempre più difficile da abitare, intraprendono un viaggio verso un luogo immaginario nel quale sperano di trovare una possibilità di rinascita. Un racconto che intreccia elementi surreali, suggestioni poetiche e riflessioni sulle trasformazioni della società e del rapporto tra l’uomo e la natura.

Quattro personaggi in fuga alla ricerca della Città Sognata

La vicenda segue il percorso di Thelma, Louise, l’Upupa e la Civetta, quattro profughi di un mondo in difficoltà che decidono di mettersi alla ricerca di un altrove. Il loro viaggio li conduce verso la Città Sognata, uno spazio sospeso tra realtà e immaginazione, che assume contemporaneamente il significato di rifugio, utopia e interrogativo sul futuro. La narrazione prende forma attraverso una serie di domande che riguardano la possibilità di continuare a vivere in territori segnati da profondi cambiamenti e da equilibri sempre più fragili. Cosa accade quando il mondo diventa un luogo dal quale si desidera fuggire? E cosa resta quando le città e gli ambienti naturali sembrano non offrire più prospettive? Sono questi alcuni degli interrogativi che accompagnano lo sviluppo dello spettacolo, nel quale il viaggio dei protagonisti diventa anche una riflessione sulla capacità di immaginare una società differente.

Il contesto nel quale si muovono i personaggi è quello di un pianeta attraversato da trasformazioni ambientali profonde. Foreste depredate, mari che avanzano, terre impoverite e grandi masse di ghiaccio alla deriva compongono lo scenario evocato dalla rappresentazione, restituendo attraverso immagini e situazioni teatrali le inquietudini legate alla crisi degli ecosistemi e al futuro delle comunità umane. La natura, privata dei propri equilibri, diventa uno degli elementi centrali del racconto, mentre la ricerca della Città Sognata offre l’occasione per interrogarsi sulle possibilità di ricostruire un rapporto diverso con l’ambiente e con gli altri. Lo spettacolo non si limita quindi a trasporre sulla scena la commedia di Aristofane, ma ne recupera la dimensione visionaria e provocatoria, reinterpretandola alla luce delle contraddizioni contemporanee e mantenendo il confronto tra immaginazione e realtà.

Il cast e la regia dello spettacolo di Officine Jonike Arti

La scrittura scenica è firmata da Maria Milasi, che interpreta anche il personaggio di Thelma. Accanto a lei, sul palcoscenico, ci saranno Kristina Mravcova nel ruolo di Louise, Americo Melchionda in quello dell’Upupa e Thekla Demarco nei panni della Civetta. La scenografia è curata da Francesca Nocito, mentre la regia è affidata ad Americo Melchionda. La produzione è di Officine Jonike Arti, che attraverso questa rilettura porta in scena un lavoro nel quale la tradizione teatrale classica incontra le questioni sociali e ambientali del presente. La scelta di utilizzare personaggi e situazioni ispirati all’universo di Aristofane permette di affrontare temi complessi attraverso una narrazione che alterna dimensione fantastica e riferimenti alla realtà, trasformando il viaggio dei protagonisti in un percorso di riflessione collettiva.

La replica di mercoledì 18 novembre rappresenterà una nuova occasione per assistere a uno spettacolo che mette al centro il rapporto tra l’essere umano, l’ambiente e la società. La Città Sognata diventa così il simbolo di un luogo ancora da immaginare e costruire, nel quale sia possibile superare le difficoltà di un mondo segnato da crisi e trasformazioni. Attraverso la forza evocativa del teatro e la rilettura di un’opera della tradizione classica, “Uccelli o della Città Sognata” invita il pubblico a confrontarsi con un interrogativo che attraversa l’intera rappresentazione: è ancora possibile costruire una città, e quindi una società, nella quale valga davvero la pena vivere?