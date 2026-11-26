Due giornate dedicate alla danza, alla valorizzazione del talento e alla promozione dell’inclusione sociale. Il 28 e 29 novembre è in programma “Stretto che Danza 2026”, manifestazione sportiva promossa da ASI Formazione Calabria che vedrà confrontarsi alcune delle principali scuole di danza affiliate all’ente. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire sport, cultura, formazione e benessere, attraverso un evento profondamente radicato nel territorio. Tra gli appuntamenti principali figura il Gran Galà al Teatro Odeon, previsto il 28 alle ore 19:30, durante il quale saranno premiate le realtà e gli artisti più meritevoli. Nel corso delle due giornate sono previste anche escursioni guidate, occasioni di confronto e momenti formativi rivolti a tutti i partecipanti. Particolare attenzione sarà riservata alle tematiche del benessere, della prevenzione e dei corretti stili di vita, con il coinvolgimento di professionisti specializzati, tra cui la dottoressa Cudia, esperta di nutrizione.

La danza come strumento di inclusione e crescita personale

Uno degli aspetti centrali della manifestazione riguarda le politiche di inclusione e la sensibilizzazione al rispetto delle fragilità e delle disabilità, con particolare attenzione alle esigenze e alle proposte dei partecipanti. Nei mesi precedenti, anche grazie al sostegno del progetto, è stato realizzato un corso di danza che ha coinvolto i ragazzi dell’AGEDI ODV, sotto la guida di Lorenza Panella e della scuola Studio Danza 1. Grazie alla collaborazione con Giulio Panzi, artista e ballerino reggino che ha calcato palcoscenici internazionali, le allieve delle realtà sportive coinvolte avranno inoltre la possibilità di partecipare a uno stage formativo di danza contemporanea dedicato al Floorwork. Le dieci scuole affiliate ad ASI coinvolte nell’iniziativa sono Ariadne, Centro Studio Danza, Danzantes, Danza in Movimento, Lady Francy, Progetto Danza, Real Dance, Salsabor, Saranno Famosi e Studio Danza 1. Partner del progetto è l’Istituto Alessandro Volta, le cui allieve si esibiranno sotto la guida della professoressa Romeo.

Melissi: “Lo sport deve essere realmente accessibile a tutti”

A illustrare gli obiettivi della manifestazione è stato Giuseppe Melissi, presidente di ASI Calabria: “Con “Stretto che Danza 2026” vogliamo promuovere una visione dello sport che vada oltre la dimensione agonistica, riconoscendone il valore educativo, culturale e sociale. La danza, in particolare, rappresenta uno straordinario strumento di crescita personale, aggregazione e condivisione, capace di unire generazioni, valorizzare i talenti e creare nuove opportunità per il nostro territorio.Abbiamo voluto costruire una manifestazione che mettesse al centro non soltanto le performance e il confronto sportivo tra le scuole, ma anche la formazione, il benessere, la prevenzione e, soprattutto, l’inclusione. Crediamo che lo sport debba essere realmente accessibile a tutti e che nessuno debba sentirsi escluso dalla possibilità di partecipare, esprimersi e vivere un’esperienza di crescita”.