Dodici spettacoli, compagnie teatrali provenienti da cinque regioni italiane e un palcoscenico all’interno di un bene confiscato alla ‘ndrangheta. Torna a Reggio Calabria Esistenze 2026/27, la nona stagione teatrale indipendente dell’Associazione Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta, organizzata quest’anno in collaborazione con la Compagnia Teatrale Ucrìu. La rassegna prenderà il via domenica 29 novembre alle ore 19, nella sede dell’Osservatorio a Croce Valanidi, e proseguirà fino al 13 giugno 2027, proponendo un percorso artistico che intreccia spettacolo, riflessione e impegno civile. Tra i protagonisti figurano anche Jacopo Fo e Tino Caspanello, insieme a numerosi interpreti e autori del panorama teatrale indipendente. Il progetto punta a valorizzare il teatro come luogo di incontro e confronto, capace di affrontare le contraddizioni della società contemporanea e di trasformare uno spazio sottratto alla criminalità organizzata in un punto di riferimento per la cultura e la partecipazione.

Il cartellone attraverserà una molteplicità di linguaggi e argomenti, dalla violenza domestica alla maternità e al capitalismo, dagli amori rubati e traditi alla fisica quantistica, passando per il mito, la precarietà, la memoria e la solitudine. Non mancheranno le narrazioni rivolte ai bambini e alle famiglie, in una proposta pensata per coinvolgere pubblici differenti. Il titolo della manifestazione richiama proprio il bisogno umano di esistere, incontrarsi e raccontarsi, individuando nella relazione con gli altri un ultimo avamposto di resistenza rispetto all’indifferenza e alla violenza. Una visione che si riflette anche nella scelta del luogo che ospiterà gli appuntamenti, dove il teatro diventa uno strumento di aggregazione e di restituzione sociale.

Il teatro come spazio di resistenza: la visione di Bellocchio e Calabrò

A spiegare il significato della nuova stagione sono Antonella Bellocchio e Tiziana Bianca Calabrò, rispettivamente presidenti dell’Osservatorio sulla ‘ndrangheta e della Compagnia Ucrìu, che sottolineano il valore culturale e sociale del progetto e la volontà di offrire alla città uno spazio nel quale affrontare anche le questioni più difficili del presente. La collaborazione tra le due realtà rappresenta la principale novità di questa edizione e nasce da un rapporto di amicizia e da una visione condivisa del ruolo dell’arte nella società.

“In un’epoca in cui l’indifferenza e la violenza sembrano aver preso il posto dell’ascolto, e in cui i linguaggi di odio agiscono e creano trame di sottrazione dell’umano, rimodulando le nostre stesse esistenze – dicono Antonella Bellocchio e Tiziana Bianca Calabrò rispettivamente presidenti dell’Osservatorio sulla ndrangheta e della Compagnia Ucrìu – il teatro non può restare neutrale. Deve essere uno spazio di relazione e confronto, uno spazio anche scomodo che tuttavia ci riconnetta alle nostre fragilità, e pur narrando l’orrore dell’esistenza, non ci renda dimentichi di desideri e slanci, dell’importanza dell’altro e della relazione. Lo faremo in un luogo che è già di per sé un atto di resistenza: un bene confiscato alla ndrangheta, restituito alla comunità. La novità di quest’anno è la collaborazione tra Osservatorio e Compagnia Ucrìu, nata dall’amicizia e da una visione comune”.

Esistenze 2026/27, il programma completo dei 12 spettacoli

La stagione riunirà artisti e compagnie provenienti da Calabria, Sicilia, Abruzzo, Lazio e Umbria. Tra i nomi annunciati figurano Jacopo Fo e Tino Caspanello, Renata Falcone e Lorenzo Praticò, Tino Calabrò e Angelo Gallo, Giulia Carrara e Stefano Cutrupi, Francesca Gariano e Graziella Spadafora, Rita Aprile, Katia Colia e Ylenia Desirèe Zindato, Sara Gagliarducci e Domenico Bucarelli, Antonio Aprile e Marco Bandiera. Un programma distribuito nell’arco di oltre sei mesi, con appuntamenti dedicati alla drammaturgia contemporanea, alla narrazione e alla sperimentazione artistica, senza trascurare gli spettacoli rivolti alle famiglie.

Domenica 29 novembre 2026 si apre con PERSEFONE ovvero non si può essere salvate prima di volersi salvare, di e con Katia Colica, per la regia di Matteo Tarasco, con musiche e suoni dal vivo di Antonio Aprile e produzione Adexo Arti Creative di Reggio Calabria. Il 13 dicembre sarà la volta di STAND-UP TRAGEDY: vita, morte e Mark Fisher, di e con Ylenia Desirée Zindato, per la regia di Basilio Musolino, produzione Noun ETS di Catania. Il nuovo anno si aprirà il 10 gennaio 2027 con U FILU, di e con Lorenzo Praticò, mentre il 24 gennaio andrà in scena ERA OTTOBRE, con Tino Calabrò e Tino Caspanello, testo e regia dello stesso Caspanello e produzione Teatro Pubblico Incanto di Messina.

Il 7 febbraio il calendario proseguirà con MAIALI ROSA VOLANTI, di e con Giulia Carrara, che firma anche la regia, con la supervisione artistica di Andrea Cosentino e la produzione di Adexo Arti Creative di Reggio Calabria. Il 28 febbraio sarà invece presentato Il SIGNOR DOPODOMANI – l’indicibile sproloquio di un condannato a vivere, di Domenico Loddo, con Stefano Cutrupi e produzione Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Il 14 marzo spazio anche al pubblico più giovane e alle famiglie con ZAMPALESTA e LA MAGARA, di e con Angelo Gallo, produzione Teatro della Libellula di Crotone. Il 4 aprile arriverà uno degli appuntamenti più attesi della rassegna, con Jacopo Fo protagonista di LA RIVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, uno spettacolo che inserisce nel programma anche il tema delle nuove tecnologie.

La stagione entrerà nella sua parte conclusiva il 18 aprile con STORIE COSÌ, PA ARRIDIRI, tratto dal libro “Narratori dentro, storie fuori dal carcere”, con Francesca Gariano e Graziella Spadafora. Il 16 maggio toccherà a IL FAMIGLIO, testo e regia di Rita Aprile, con Giulia Carrara, Marco Bandiera e Rita Aprile, produzione Teatro Roget di Roma. Il 30 maggio sarà la volta di ALI, di e con Sara Gagliarducci, proveniente dall’Aquila. La chiusura è fissata per il 13 giugno 2027 con L’AMORE, LA MORTE, LA GUERRA, di Tiziana Bianca Calabrò, con Renata Falcone e Domenico Bucarelli, per la regia di Renata Falcone e Basilio Musolino, produzione Ucrìu di Reggio Calabria.

Un bene confiscato alla ‘ndrangheta diventato luogo di cultura

La sede della rassegna rappresenta uno degli elementi più significativi dell’iniziativa. L’Osservatorio sulla ‘ndrangheta opera infatti all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasformato in un luogo di studio, memoria, cultura e impegno civile. Uno spazio aperto alla città nel quale il contrasto alle mafie passa anche attraverso la conoscenza, l’educazione e l’arte. Da anni l’associazione svolge attività sul territorio, dedicando particolare attenzione alle periferie e diventando un punto di riferimento per il pubblico reggino, gli artisti, i teatranti e i narratori. La continuità delle relazioni costruite nel tempo ha contribuito a rendere l’Osservatorio un luogo nel quale gli artisti ospitati tornano volentieri, alimentando uno scambio reciproco di esperienze, conoscenze e amicizia.

La Compagnia Teatrale Ucrìu, fondata a Reggio Calabria da Tiziana Bianca Calabrò, Renata Falcone e Basilio Musolino, nasce invece con l’obiettivo di diffondere cultura e pensiero attraverso la rappresentazione di tematiche legate al presente e all’osservazione della realtà. Il suo percorso artistico si caratterizza per drammaturgie originali nelle quali il tragico convive con l’ironia e l’assurdo, mentre l’impegno sociale si intreccia con l’invenzione teatrale. Le produzioni spaziano dai drammi umani e umanitari contemporanei alle relazioni interpersonali, attraverso una ricerca che mette in dialogo differenti livelli dell’esistenza e costruisce stratificazioni narrative e contaminazioni tra la dimensione orizzontale e quella verticale dell’esperienza umana.

Dove si svolgono gli spettacoli e come avere informazioni

Tutti gli appuntamenti di Esistenze 2026/27 si svolgeranno presso il teatro dell’Osservatorio sulla ‘ndrangheta, in via Cava Aloi, a Croce Valanidi, Reggio Calabria. L’inaugurazione della nona stagione è prevista per domenica 29 novembre alle ore 19, con un calendario che accompagnerà il pubblico fino al mese di giugno 2027. Per informazioni sulla rassegna e sugli spettacoli è possibile contattare il numero 0965/643521.