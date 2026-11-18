Reggio Calabria si prepara alla 25ª edizione della Rassegna del Dolce Artigianale Reggino, l’iniziativa dedicata al mondo della pasticceria artigianale del territorio. Sabato 21 novembre 2026, alle ore 10:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, organizzata dall’Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini (APAR) e da Confartigianato.
Un appuntamento che segna un nuovo traguardo per la rassegna, giunta alla sua venticinquesima edizione, e che rinnova l’attenzione nei confronti della tradizione dolciaria reggina e del settore della pasticceria artigianale.
Rassegna del Dolce Artigianale Reggino, sabato la conferenza stampa
La conferenza stampa di presentazione si svolgerà presso la sede APAR di Reggio Calabria, in via Vittime dell’Amianto 31, già via Padova, nelle immediate vicinanze dello stabilimento Hitachi. L’incontro sarà dedicato alla presentazione della 25ª Rassegna del Dolce Artigianale Reggino, promossa dall’Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini insieme a Confartigianato.