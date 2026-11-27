Vent’anni di solidarietà, partecipazione e condivisione. Torna a Reggio Calabria il tradizionale appuntamento con la Maxitombolata Benefica su Maxischermo, giunta alla sua ventesima edizione, in programma sabato 26 dicembre presso l’Auditorium Don Orione, nell’area della Collina degli Angeli del Santuario di Sant’Antonio di Padova. L’iniziativa, promossa dall’associazione Incontriamoci Sempre ODV e dall’Opera Antoniana di Reggio Calabria, rappresenta ormai da due decenni un appuntamento fisso nel calendario delle festività natalizie reggine, richiamando numerosi cittadini grazie al clima di accoglienza e al senso di aggregazione che caratterizzano la manifestazione. L’obiettivo degli organizzatori è quello di valorizzare i momenti di socialità e condivisione, sempre più importanti in una società ritenuta, per molti aspetti, “individualistica”. La preparazione dell’evento, che rappresenta il cuore delle attività dell’associazione, è iniziata già nel mese di settembre e ha registrato l’adesione di numerose aziende e imprenditori che, nonostante le difficoltà economiche del periodo, hanno contribuito attraverso donazioni di merce e prodotti. Ulteriori conferme stanno arrivando in queste ore, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa benefica.

La Maxitombolata all’Auditorium Don Orione: programma e orari

La conduzione e la regia della serata saranno affidate a Marco Mauro e Marco Strati, mentre al termine della manifestazione sarà offerto un piccolo buffet rinfresco ai partecipanti. Anche quest’anno l’Opera Antoniana garantirà l’accoglienza del pubblico, mettendo a disposizione i servizi dell’auditorium e assicurando l’apertura della seconda area di parcheggio, situata nella parte soprastante la struttura. L’appuntamento è fissato per sabato 26 dicembre, con l’accoglienza dei partecipanti a partire dalle ore 18:30 e l’inizio della tombolata alle 19:30.

Il ricordo del terremoto del 1908 e l’opera di Don Luigi Orione

La Maxitombolata benefica si svolge tradizionalmente a ridosso dell’anniversario del tragico terremoto del 28 dicembre 1908, di cui quest’anno ricorrono i 118 anni. Un sisma devastante che sconvolse Reggio Calabria e Messina, provocando, secondo quanto ricordato dagli organizzatori, oltre 100mila vittime. In quelle drammatiche circostanze, Don Luigi Orione fu tra i primi a prestare soccorso e assistenza, accogliendo con dedizione e determinazione numerosi orfani e cittadini rimasti senza nulla. Attraverso questo appuntamento, l’associazione Incontriamoci Sempre ODV e l’Opera Antoniana intendono mantenere viva la memoria di alcuni dei momenti più significativi della storia del territorio, rinnovando i valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco che hanno caratterizzato l’impegno di Don Orione.