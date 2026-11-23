Reggio Calabria si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie all’insegna della solidarietà. Sabato 26 dicembre 2026, giorno di Santo Stefano, torna la Maxitombolata Benefica organizzata dall’associazione Incontriamoci Sempre ODV, che quest’anno celebra il prestigioso traguardo della ventesima edizione. Ad accogliere l’iniziativa sarà ancora una volta l’Auditorium Don Orione del Santuario di Sant’Antonio, luogo simbolo della solidarietà, particolarmente amato dai reggini e non solo. La manifestazione si svolge ininterrottamente da vent’anni, rappresentando ormai un appuntamento tradizionale del periodo natalizio cittadino.

Vent’anni di solidarietà al Santuario di Sant’Antonio

La Maxitombolata Benefica è diventata nel tempo un classico del giorno di Santo Stefano a Reggio Calabria, grazie anche alla grande ospitalità dell’Opera Antoniana e dei suoi direttori che si sono succeduti negli anni: da Don Bruno a Don Mimmo, fino all’attuale direttore Don Graziano.

Tra i ricordi più significativi legati a questo percorso di solidarietà c’è quello del 2008, quando, alla vigilia del centenario del tragico terremoto del 1908, si svolse una commemorazione dedicata a quell’evento storico. Un’occasione per ricordare anche l’impegno di Don Luigi Orione, che accolse tantissimi bambini rimasti orfani a causa del terremoto, offrendo loro calore, affetto e accoglienza.

La ventesima edizione tra ricordi, condivisione e sostegno delle aziende

L’organizzazione della ventesima Maxitombolata Benefica è partita già nel mese di ottobre. Negli ultimi giorni, attraverso i social, sono tornati a circolare immagini e video delle passate edizioni, dando vita a una sorta di amarcord capace di riportare alla memoria i tanti momenti vissuti insieme.

Ricordi che coinvolgono gli organizzatori e le migliaia di persone che, anno dopo anno, hanno partecipato alla manifestazione, ritrovandosi in un grande abbraccio collettivo fatto di solidarietà, aggregazione e condivisione. Valori che rappresentano da sempre il filo conduttore delle attività dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV.

Intanto, numerose aziende calabresi e nazionali hanno già confermato il proprio sostegno all’iniziativa, mettendo a disposizione prodotti e merci per contribuire alla realizzazione della serata.

La manifestazione ha una finalità esclusivamente solidale: sostenere l’impegno annuale a favore del Santuario di Sant’Antonio e le attività di volontariato dell’associazione.

Dalla tombola alla Befana solidale nel reparto di Pediatria del GOM

La solidarietà non si fermerà con la serata del 26 dicembre. Il successivo appuntamento dell’associazione sarà infatti quello del 5 gennaio 2027, quando i volontari porteranno un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del GOM di Reggio Calabria in occasione della Befana.

Anche questa iniziativa rappresenta un appuntamento fisso nel calendario delle attività dell’associazione, ormai prossimo al traguardo dei vent’anni di impegno.

Maxitombolata Benefica a Reggio Calabria: orari, parcheggio e programma

L’appuntamento con la ventesima edizione della Maxitombolata Benefica è fissato per sabato 26 dicembre 2026, presso l’Auditorium Don Orione del Santuario di Sant’Antonio.

L’accesso sarà consentito a partire dalle ore 18:30, mentre l’inizio della manifestazione è previsto per le ore 19:30 precise. Successivamente, per i partecipanti, sarà disponibile un piccolo buffet con drink.

Per agevolare l’arrivo del pubblico, in occasione dell’evento sarà inoltre aperta l’area di parcheggio situata nella parte soprastante l’auditorium.

Spettacoli con Pino Cambera ed Elena Festa

La conduzione della ventesima Maxitombolata Benefica sarà affidata a Marco Mauro, mentre la regia sarà curata da Marco Strati. Ad arricchire la serata saranno anche gli interventi artistici di Pino Cambera ed Elena Festa, noti interpreti teatrali, che intratterranno il pubblico con brevi sketch teatrali e satirici. Si rinnova così un appuntamento che, da vent’anni, unisce Reggio Calabria nel segno della solidarietà, trasformando il giorno di Santo Stefano in un’occasione di incontro, partecipazione e sostegno concreto alle attività benefiche del territorio.