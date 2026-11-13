Reggio Calabria, torna la Festa della Matricola: Gerardo Sacco ospite d’onore con una sfilata dedicata alla Magna Grecia

La Festa della Matricola torna a Reggio Calabria con un’edizione che unisce il mondo universitario, la mitologia greca e le eccellenze artistiche del territorio. L’appuntamento è per martedì 24 novembre 2026, a partire dalle ore 22:00, ai Bagni Nettuno, dove l’associazione studentesca MUSA organizzerà il 37° atto di una manifestazione diventata una tradizione per generazioni di universitari reggini. La novità più significativa di quest’anno sarà la partecipazione, in qualità di ospite d’onore, del maestro orafo Gerardo Sacco, che presenterà in esclusiva, attraverso una sfilata, la sua nuova collezione “Il Mediterraneo racconta la Magna Grecia”. Un appuntamento che affiancherà all’intrattenimento e all’aggregazione studentesca una proposta artistica dedicata alla storia e all’identità culturale della Calabria. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “L’Olimpo si risveglia”, un viaggio nell’universo della mitologia greca che intende reinterpretare in chiave contemporanea il patrimonio di tradizioni legato alla civiltà magnogreca, valorizzando il rapporto tra le radici storiche del territorio e la creatività delle nuove generazioni.

La Festa della Matricola 2026 celebra la mitologia greca: “L’Olimpo si risveglia”

Il filo conduttore della manifestazione sarà il mondo degli dei dell’Olimpo, protagonista di un concept che punta a trasformare la serata in un’esperienza ispirata ai miti dell’antica Grecia. La scelta del tema nasce dal legame storico e culturale che unisce la Calabria alla Magna Grecia, una delle componenti fondamentali dell’identità del territorio, e dalla volontà di riproporre questo patrimonio attraverso linguaggi e forme espressive capaci di coinvolgere il pubblico universitario. Tradizione e innovazione saranno quindi gli elementi centrali del 37° atto della Festa della Matricola, in una manifestazione che intende celebrare la creatività, la cultura e l’aggregazione giovanile. L’iniziativa si propone di andare oltre la dimensione esclusivamente ricreativa, creando un collegamento tra l’esperienza universitaria e la valorizzazione delle radici culturali calabresi. Il richiamo all’Olimpo e alla mitologia greca farà da cornice alla serata, nella quale il fascino del mondo antico incontrerà la contemporaneità, attraverso un programma che vede nella partecipazione del maestro Gerardo Sacco uno dei suoi momenti di maggiore interesse.

Gerardo Sacco ospite d’onore: ai Bagni Nettuno la nuova collezione dedicata alla Magna Grecia

A caratterizzare l’edizione 2026 sarà soprattutto la presenza di Gerardo Sacco, maestro orafo calabrese, invitato come ospite d’onore della Festa della Matricola. Nel corso dell’evento presenterà in esclusiva, attraverso una sfilata, la nuova collezione “Il Mediterraneo racconta la Magna Grecia”, dedicata all’arte, alla storia e alle tradizioni che hanno contribuito a formare l’identità culturale del Mediterraneo. Il progetto artistico si inserisce nel tema scelto dagli organizzatori per la manifestazione, proponendo un incontro tra la creatività contemporanea e il patrimonio simbolico e culturale del mondo antico. Attraverso i gioielli, la collezione intende raccontare un’eredità fatta di memoria, tradizioni e riferimenti storici, trasformando l’arte orafa in uno strumento di narrazione culturale. La partecipazione di Sacco rappresenta così un elemento di particolare rilievo per la serata, offrendo agli studenti e ai partecipanti l’opportunità di conoscere una delle espressioni dell’artigianato artistico calabrese. La sfilata rafforzerà inoltre il collegamento tra l’università, le eccellenze del territorio e le radici della civiltà magnogreca, che costituiscono il riferimento culturale dell’intera edizione.

MUSA, oltre trent’anni di attività al fianco degli studenti dell’Università Mediterranea

La Festa della Matricola è una delle iniziative più rappresentative dell’associazione studentesca MUSA, realtà attiva da oltre trent’anni nella comunità universitaria reggina e impegnata nella promozione di attività culturali, formative, sociali e ricreative. Nel corso della sua storia, l’associazione ha sviluppato un programma di iniziative che va oltre l’organizzazione della tradizionale festa, comprendendo concorsi, convegni, corsi di formazione, incontri culturali e viaggi formativi. Attività pensate per offrire agli studenti occasioni di crescita personale e professionale, favorire il confronto e arricchire il percorso accademico con esperienze di partecipazione e condivisione. Attualmente alla guida di MUSA c’è la presidente Emily Macchione, affiancata da un gruppo di studenti che condividono l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’associazione all’interno dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’impegno della presidente e dei componenti dell’associazione è rivolto alla valorizzazione di una realtà che, nel tempo, è diventata un punto di riferimento per diverse generazioni di universitari, contribuendo a creare occasioni di incontro, formazione e aggregazione. Una presenza che accompagna gli studenti durante il percorso accademico, promuovendo iniziative capaci di unire conoscenza, creatività e partecipazione attiva alla vita universitaria.

Una tradizione che accompagna l’ingresso delle matricole nella vita universitaria

Tra le attività promosse da MUSA, la Festa della Matricola occupa un posto particolare per il suo significato all’interno della comunità studentesca reggina. La manifestazione non viene concepita soltanto come un momento di intrattenimento, ma anche come un’occasione per favorire l’integrazione dei nuovi iscritti e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità universitaria. Nel corso delle diverse edizioni, l’evento ha accompagnato l’ingresso di generazioni di studenti nella vita accademica, offrendo opportunità di conoscenza, socializzazione e condivisione di esperienze. Con il suo 37° atto, l’associazione rinnova questa tradizione e conferma la volontà di proporre iniziative in grado di coniugare aggregazione giovanile, espressione artistica e valorizzazione del territorio. La scelta di dedicare l’edizione 2026 alla mitologia greca e di coinvolgere Gerardo Sacco risponde proprio all’intento di attribuire alla manifestazione anche una dimensione culturale, mettendo in relazione la storia della Calabria con l’entusiasmo e la creatività delle nuove generazioni. L’appuntamento è dunque fissato per martedì 24 novembre, dalle ore 22:00, presso i Bagni Nettuno di Reggio Calabria, per una serata nella quale il richiamo al mito dell’Olimpo farà da cornice all’incontro tra tradizione universitaria, arte orafa e identità magnogreca.