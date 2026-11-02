Reggio Calabria torna indietro di 3mila anni: Gigi Miseferi gira “Il Millenario”, il film sulla storia della città

Un film autoprodotto, scritto e diretto da Gigi Miseferi, per raccontare oltre tremila anni di storia della città dello Stretto. Se in questi giorni vi capiterà di incontrare Gigi Miseferi in abiti d’epoca per le strade, nelle piazze o nei luoghi storici di Reggio Calabria, niente paura, perché non è un viaggio nel tempo ma un viaggio nella storia che sta prendendo forma davanti alla macchina da presa! L’attore, comico, showman, regista e autore, reggino doc, nei giorni scorsi è stato impegnato con la sua Troupe nelle riprese di «IL MILLENARIO», un film autoprodotto, scritto e diretto dallo stesso Miseferi, nato dalla passione per le proprie radici e dal desiderio di raccontare e valorizzare la straordinaria storia millenaria di Reggio Calabria.

Un progetto cinematografico a carattere storico, didattico e con un tocco di ironia, che attraversa i secoli, partendo dallo sbarco mitologico di Askenaze e dall’arrivo dei Calcidesi, passando per la Magna Grecia, le dominazioni, i grandi eventi, episodi singolari e curiosi, che attraverso straordinari personaggi, hanno segnato il territorio, fino ad arrivare ai giorni nostri. A contribuire alla ricostruzione visiva delle diverse epoche è anche la Sartoria Bruzzese, realtà del territorio specializzata in costumi per il cinema e il teatro, che mette a disposizione la propria professionalità per dare forma e autenticità ai costumi storici indossati nel film.

Una collaborazione che valorizza il talento artigianale e le competenze locali, sottolineando l’importanza delle maestranze del territorio anche nella realizzazione di un progetto cinematografico indipendente. Per quanto ruguarda la parte tecnica, le riprese, dirette da Gigi Miseferi sono state affidate alla troupe composta da giovani talenti reggini di “Studio Cineforma” con l’intento di alzare lo spessore di regginità dell’intera Produzione. «IL MILLENARIO» nasce dalla volontà di un artista di mettere la propria esperienza e creatività al servizio della memoria collettiva, trasformando la storia della propria città, in un racconto accessibile, coinvolgente e capace di parlare anche alle nuove generazioni, attraverso un prodotto audiovisivo innovativo.

Con «IL MILLENARIO», Reggio Calabria non è soltanto lo scenario delle riprese ma è la vera protagonista di una narrazione che intende riscoprirne le radici, le vicende, le ferite e la straordinaria capacità di rinascere nel corso dei secoli. E dunque, i reggini, che hanno incontrato Gigi Miseferi in veste di un personaggio del passato, si sono in in certo senso, ritrovati per un istante, nel cuore di un’altra epoca! «IL MILLENARIO», la storia di Reggio Calabria, raccontata attraverso il cinema, con passione, cultura e amore per la propria terra.