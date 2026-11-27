Una mattinata all’insegna della solidarietà, della condivisione e del sostegno alle famiglie del territorio. Sabato 28 novembre, dalle 9:00 alle 12:00, nella sede di Corredino Sospeso, in viale Amendola 1 D/E a Reggio Calabria, si terrà l’iniziativa “Benvenuto Natale!”, appuntamento che inaugura il Natale solidale 2026 del progetto promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Pandora. L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le attività dell’associazione e il lavoro quotidiano delle volontarie, attraverso una mattinata di convivialità aperta alla cittadinanza. Al centro dell’iniziativa ci sarà la collaborazione con altre due realtà solidali del territorio: l’AIL di Reggio Calabria e Vibo Valentia, sezione Alberto Neri, e la Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, quest’ultima ospitata per la prima volta nella sede di Corredino Sospeso. Ad accompagnare l’incontro sarà una colazione con dolci preparati dalle volontarie, il panettone solidale della Fondazione CHOPS, caffè e spremute d’arancia, per ringraziare quanti sostengono il progetto da anni e accogliere chi ancora non lo conosce.

La collaborazione con AIL e Fondazione CHOPS Malattie Rare

Da anni Corredino Sospeso collabora con l’AIL di Reggio Calabria e Vibo Valentia, impegnata nell’assistenza ai pazienti dell’Ematologia reggina e nell’accoglienza gratuita, presso CasAIL, delle persone che arrivano da lontano per sottoporsi alle cure, insieme a un familiare. Per l’occasione saranno disponibili le tradizionali Stelle di Natale, i cioccolatini e i “Sogni di Cioccolato”. La Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, invece, è nata per iniziativa della famiglia di Mario con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulla sindrome CHOPS, una malattia genetica rarissima di cui si registrano circa 40 casi nel mondo. Alla mattinata parteciperà anche la nonna di Mario, che racconterà da vicino la storia e l’impegno della Fondazione. Sarà possibile acquistare i suoi panettoni e torroncini solidali. I prodotti di entrambe le organizzazioni resteranno disponibili presso la sede di Corredino Sospeso per tutto il periodo natalizio.

Le collezioni natalizie e il sostegno alle famiglie reggine

Durante l’iniziativa sarà possibile scoprire le collezioni del Natale solidale 2026, a partire dalle tradizionali ceramiche decorate a mano, pezzi unici disponibili fino a esaurimento. Sarà inoltre possibile ordinare ceramiche personalizzate, scegliendo insieme alle volontarie il supporto, il disegno, la frase e la dedica, con la possibilità di effettuare gli ordini entro il 2 dicembre. A completare l’offerta saranno gli articoli della collezione continuativa e le creazioni in tricotin e in tessuto realizzate dalle volontarie. I contributi raccolti attraverso le iniziative natalizie serviranno a coprire i costi dei materiali, sostenere le spese della sede e finanziare i progetti di prevenzione ed educazione sanitaria. Nato a Reggio Calabria nel 2020, Corredino Sospeso è un progetto dell’APS Pandora che, attraverso una rete di mamme e volontari, ha sostenuto oltre 500 famiglie, donando quanto necessario ai bambini nei primi mesi di vita. Il progetto si occupa anche della donazione di corredini di benvenuto nei punti nascita e del sostegno alle comunità e ai centri di accoglienza del territorio. L’iniziativa non riceve finanziamenti e si sostiene esclusivamente attraverso il lavoro delle volontarie e la generosità dei donatori. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 327 321 4562, esclusivamente tramite messaggi, oppure consultare il profilo Instagram @corredinosospeso.