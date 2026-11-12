Reggio Calabria, torna il “Memorial Lillo Ripepi”: al Circolo Polimeni i migliori tennisti veterani della regione

Dal 16 al 22 novembre la XXXVI edizione dello storico torneo sui campi in terra rossa di Parco Pentimele, con l'assegnazione dei titoli regionali Over 35, Over 50, Over 60 e Lady 40. Una settimana di sport e memoria nel ricordo di Lillo Ripepi, in collaborazione con l'AIL

Memorial Lillo Ripepi

Il grande (in tutti i sensi) tennis calabrese al Circolo del TennisRocco Polimeni”. Dal 16 al 22 novembre si svolgerà sui campi in terra rossa del club di Parco Pentimele la XXXVI edizione del Memorial “Lillo Ripepi”, valevole per il campionato regionale Veterani indetto dal Comitato FITP Calabria. Il programma del torneo prevede quattro tabelloni di singolare: Over 35, Over 50, Over 60 maschile e Lady 40. La principale manifestazione tennistica del mondo senior calabrese, tornata dopo anni al circolo guidato dal presidente Ezio Privitera, assegnerà i titoli regionali di categoria. Si rinnova, quindi, l’appuntamento con il grande classico della stagione tennistica calabrese che torna a coincidere con il Memorial “Lillo Ripepi”, in collaborazione con l’Ail di Reggio Calabria-Vibo Valentia “Alberto Neri”.

Lillo Ripepi è stato uno storico socio del Circolo Polimeni, rappresentandolo come atleta in tantissimi tornei su e giù per la Calabria. La sua sfida più importante purtroppo l’ha persa a soli 49 anni contro un linfoma che lo ha portato via. E’ stato uno sportivo d’altri tempi il cui ricordo è rimasto vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto per la signorilità e la passione per la racchetta, ma soprattutto per la grande lealtà nel campo da gioco. E il Circolo Polimeni non lo ha dimenticato mai, rinnovando di anno in anno un torneo a lui dedicato e proponendone la figura come modello di ispirazione alle nuove generazioni.

Memorial Lillo Ripepi

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