Reggio Calabria, torna “Il libro del venerdì”: quattro appuntamenti con i capolavori della letteratura mondiale

La grande letteratura mondiale torna protagonista a Reggio Calabria con una nuova stagione di incontri dedicati ai libri e alla riflessione sulla società contemporanea. Prenderà il via venerdì 20 novembre, alle ore 17:30, presso i locali di Spazio Open in via dei Filippini, la rassegna culturale “Il libro del venerdì”, organizzata dal Circolo Culturale “Ibis Rosso” in collaborazione con il Centro Studi “Il Chirone” e con il CRAL Omonia INPS. Gli appuntamenti si svolgeranno con cadenza quindicinale e rappresenteranno la prosecuzione degli incontri letterari che, durante la stagione estiva, hanno animato la Scalinata dei Poeti al Waterfront cittadino. Con l’arrivo dei mesi più freddi, l’iniziativa si trasferisce dunque in uno spazio al chiuso, mantenendo l’obiettivo di offrire agli appassionati un’occasione di approfondimento culturale e confronto attraverso alcune delle opere più significative della letteratura internazionale.

Gli incontri saranno presentati e moderati dal professor Domenico Rosaci e avranno come protagonisti, di volta in volta, libri e autori differenti, accomunati da un tema centrale: il rapporto tra l’individuo e la società contemporanea. Attraverso la lettura e l’analisi di alcuni capolavori, la rassegna intende proporre una riflessione sulle esperienze umane, sulle dinamiche sociali e sulle contraddizioni che attraversano la vita dell’uomo. La scelta delle opere permetterà di affrontare prospettive letterarie e culturali diverse, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con autori che hanno segnato la storia della letteratura mondiale. Un percorso che prosegue idealmente quello avviato durante l’estate sul Waterfront di Reggio Calabria e che punta a mantenere vivo l’interesse per la lettura anche nella stagione invernale.

Il calendario degli incontri: da Marguerite Yourcenar a Yukio Mishima

Il primo appuntamento, in programma venerdì 20 novembre, sarà dedicato a “Le memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, opera che inaugurerà il nuovo ciclo di incontri. La rassegna proseguirà venerdì 4 dicembre con “Doppio sogno” di Arthur Schnitzler, mentre il successivo incontro, previsto per 18 dicembre, avrà al centro “La leggenda del santo bevitore” di Joseph Roth. Dopo la pausa delle festività natalizie, gli appuntamenti riprenderanno venerdì 8 gennaio con “Confessioni di una maschera” di Yukio Mishima. Quattro opere di autori differenti, scelte per accompagnare i partecipanti in un itinerario letterario che attraversa esperienze, sensibilità e contesti culturali diversi, mantenendo come filo conduttore la riflessione sulla condizione umana e sul rapporto con la società.

Con “Il libro del venerdì”, il Circolo Culturale “Ibis Rosso”, il Centro Studi “Il Chirone” e il CRAL Omonia INPS rinnovano così il proprio impegno nella promozione della cultura e della lettura a Reggio Calabria, dando continuità a un’iniziativa già proposta durante i mesi estivi. Tutti gli incontri si terranno alle ore 17:30 presso Spazio Open, in via dei Filippini, secondo il calendario annunciato dagli organizzatori. La rassegna offrirà un’occasione per riscoprire alcuni grandi classici della letteratura mondiale e approfondirne i contenuti attraverso il confronto e la riflessione condivisa.