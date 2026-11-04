Reggio Calabria, tentano di svaligiare un distributore automatico ma arrivano i Carabinieri: inseguimento e arresto

Due persone con il volto coperto sorprese in via San Giuseppe mentre tentavano il furto. Uno dei sospettati è stato bloccato durante la fuga, trovato con un piede di porco, un cacciavite e la cassa contenente il denaro rubato Due persone con il volto coperto sorprese in via San Giuseppe mentre tentavano il furto. Uno dei sospettati è stato bloccato durante la fuga, trovato con un piede di porco, un cacciavite e la cassa contenente il denaro rubato

Carabinieri arresto davanti a distributore automatico
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria sono intervenuti in via San Giuseppe, dove due persone travisate erano state segnalate mentre tentavano di forzare il distributore automatico. All’arrivo delle pattuglie, i due si sono dati alla fuga. Uno dei fuggitivi è stato raggiunto e bloccato dai militari. Si tratta di un cittadino straniero. L’uomo è stato trovato in possesso di un piede di porco e di un cacciavite, ritenuti utilizzati per l’effrazione, oltre che della cassa asportata poco prima dall’esercizio commerciale, contenente denaro contante.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di strumenti da effrazione. La refurtiva è stata recuperata, mentre gli strumenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. All’esito del giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si precisa che, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, l’indagato deve ritenersi non colpevole sino a sentenza definitiva, secondo quanto previsto dal principio di presunzione di non colpevolezza.

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