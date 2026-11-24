Si è conclusa al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria la XXXVI edizione del Memorial “Lillo Ripepi”, manifestazione valida come campionato regionale assoluti Veterani. Il torneo si è articolato in quattro tabelloni, sotto la supervisione dei giudici arbitri Domenica Princi e Katia Strati. A conquistare il titolo nella categoria Over 35, che ha visto la partecipazione di 16 iscritti, è stato Giovanni Iannò. Salvatore Zucco si è imposto nella categoria Over 50, con 15 partecipanti, mentre Enzo Borgese ha trionfato nel tabellone Over 60, con 13 iscritti. Nel torneo femminile Lady 40, al quale hanno partecipato tre atlete, il successo è andato a Euridice Tortorella.

La cerimonia di premiazione al Circolo Tennis Polimeni

Davanti al numeroso pubblico che ha assistito alle finali, si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente del circolo Ezio Privitera, della vicepresidente Ada Muscari, del presidente onorario Igino Postorino e del consigliere-segretario regionale della FITP Calabria, Andrea Iacono. Presenti anche i familiari dell’indimenticato Lillo Ripepi, socio del circolo reggino, tra cui il figlio e assessore comunale Massimo Ripepi. Una giornata di sport e condivisione nel segno della memoria e della passione per il tennis.