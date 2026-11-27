Una serata all’insegna del teatro e della solidarietà al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Martedì 12 gennaio 2027, alle ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo “Tra ‘gnuranza e falsità, cu rici ‘a virità?”, scritto da Enzo Aiello e diretto da Elpidio Di Vaio. L’iniziativa, promossa dall’associazione Alba Phoenix – Gruppo teatrale Silvana Modafferi, in collaborazione con Lo Svuota Cantine, rientra nella quarta edizione del Memorial “Una Stella per Amica”. Parte dell’incasso della serata sarà devoluto a Telefono Amico di Reggio Calabria.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Enzo Aiello, Maria Postorino, Gianfranco Polito, Giusi Occhiuto, Giulietta Polito, Elpidio Di Vaio, Mimmo Postorino, Leonardo Marzino e Santo Ligato, con la partecipazione della piccola Sofia Polito. A presentare la serata sarà Marinella Catalano. I biglietti sono disponibili al prezzo di 15 euro per il parterre e 10 euro per i palchi. Sarà possibile acquistarli presso Tabacchi Bova, in corso Garibaldi 272, la Tabaccheria Crucitti dal 1932, in corso Garibaldi 185, e la Tabaccheria numero 104, in Passo Caracciolo, a Gallico.