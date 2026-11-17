Si avvicina una scadenza importante per i contribuenti di Reggio Calabria. Entro lunedì 30 novembre 2026 dovrà essere effettuato il pagamento del saldo TARI 2026, la tassa sui rifiuti. A ricordarlo è Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., che ha diffuso un avviso rivolto ai cittadini per richiamare l’attenzione sul termine previsto per il versamento. La scadenza riguarda il saldo dell’annualità 2026 e rappresenta un appuntamento da segnare sul calendario per evitare di dimenticare il pagamento. Hermes ha inoltre chiarito le modalità di versamento e le procedure da seguire per recuperare l’avviso qualora non fosse stato ricevuto.

TARI 2026 a Reggio Calabria: il saldo scade il 30 novembre

Il termine fissato per il pagamento del saldo TARI 2026 a Reggio Calabria è il 30 novembre 2026. La comunicazione di Hermes Servizi Metropolitani ricorda ai contribuenti che entro questa data dovrà essere corrisposto l’importo previsto per il conguaglio annuale della tassa sui rifiuti. La società specifica che il saldo viene calcolato considerando quanto dovuto per l’intera annualità 2026, sottraendo gli importi già emessi a titolo di acconto TARI 2026. Per determinare l’importo vengono applicate le tariffe approvate con deliberazione dell’Ente. Il saldo tiene quindi conto di quanto già conteggiato nella fase di acconto, sulla base delle tariffe previste per l’anno in corso.

Come pagare il saldo TARI 2026: obbligatorio il modello F24

Per il versamento del saldo della tassa sui rifiuti, Hermes Servizi Metropolitani ha indicato una modalità precisa: il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione mediante modello F24. La comunicazione richiama dunque l’attenzione sulla necessità di procedere al versamento entro il termine stabilito, utilizzando il modello previsto per il pagamento. La data del 30 novembre 2026 è il riferimento da tenere presente per completare l’adempimento relativo al saldo TARI dell’anno in corso.

Avviso TARI 2026 non ricevuto? Ecco come scaricarlo online

Un’indicazione particolarmente utile riguarda i contribuenti che non hanno ricevuto l’avviso di pagamento della TARI 2026. In questo caso non è necessario attendere una nuova comunicazione per recuperare il documento. Hermes Servizi Metropolitani informa infatti che l’avviso può essere scaricato direttamente dal proprio portale ufficiale, collegandosi al sito www.hermesrc.it e accedendo alla propria area riservata. Attraverso questo servizio i contribuenti possono recuperare l’avviso necessario per procedere al pagamento del saldo.

Reggio Calabria, conto alla rovescia per la TARI: cosa ricordare

La comunicazione di Hermes Servizi Metropolitani richiama l’attenzione dei cittadini su tre aspetti fondamentali: la scadenza del 30 novembre 2026, il pagamento del saldo in un’unica soluzione attraverso il modello F24 e la possibilità di recuperare online l’avviso non ricevuto. Con l’avvicinarsi della fine del mese, i contribuenti di Reggio Calabria sono quindi invitati a verificare la propria posizione relativa alla TARI 2026, controllare l’avviso di pagamento e rispettare il termine previsto. Per consultare la documentazione e scaricare l’avviso, il riferimento ufficiale resta il portale di Hermes Servizi Metropolitani, disponibile all’indirizzo www.hermesrc.it.