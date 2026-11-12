Reggio Calabria sul tetto d’Italia: un’agenzia del centro storico conquista il primo posto tra 33 mila ricevitorie Sisal

Un primato nazionale che porta Reggio Calabria sul tetto d’Italia. Un’agenzia situata nel cuore del centro storico della città ha conquistato il primo posto nella classifica nazionale 2026 delle ricevitorie Sisal, distinguendosi tra circa 33.000 punti vendita presenti in tutta Italia. Un risultato che rappresenta un importante riconoscimento per una realtà imprenditoriale reggina con oltre 25 anni di esperienza nel settore. Il primato sarebbe stato raggiunto con un distacco particolarmente significativo rispetto alle altre ricevitorie presenti nella graduatoria nazionale.

Reggio Calabria prima in Italia: il primato di una ricevitoria del centro storico

Dietro questo risultato, spiegano i protagonisti dell’attività, non ci sono soltanto numeri, schedine e statistiche, ma soprattutto un percorso professionale costruito in oltre un quarto di secolo, attraverso un rapporto quotidiano con la clientela. Un’attività che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento per numerosi cittadini, grazie alla continuità del servizio, alla conoscenza dei clienti e all’attenzione dedicata alle loro esigenze. La filosofia dell’agenzia si fonda proprio sul rapporto umano e sulla fiducia. Dall’accoglienza quotidiana alla disponibilità nel fornire spiegazioni sui servizi offerti, ogni aspetto del lavoro viene considerato parte integrante di un’esperienza professionale maturata nel tempo.

Oltre 25 anni di attività e attenzione al gioco responsabile

Tra gli aspetti che i titolari intendono valorizzare c’è anche l’importanza di un approccio consapevole e responsabile al gioco. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere comportamenti equilibrati, ricordando che il gioco deve rimanere una forma di intrattenimento e non trasformarsi in un’attività eccessiva o in uno strumento per cercare guadagni economici. Un principio che accompagna quotidianamente il rapporto con la clientela e si affianca all’esperienza professionale maturata nel corso degli anni.

Un risultato dedicato alla città di Reggio Calabria

Il primo posto nazionale tra le ricevitorie Sisal viene vissuto dai protagonisti di questa realtà anche come un motivo di soddisfazione per Reggio Calabria, città dalla quale è partito un percorso professionale capace di raggiungere il vertice della graduatoria italiana. Un riconoscimento che i titolari desiderano condividere idealmente con la comunità reggina e con tutte le persone che hanno accompagnato l’attività nel corso degli anni. La storia di questa agenzia rappresenta così il racconto di oltre 25 anni di lavoro, esperienza e continuità imprenditoriale, culminati in un risultato che, se confermato dai dati ufficiali della classifica, colloca una realtà del centro storico di Reggio Calabria al primo posto tra le ricevitorie Sisal d’Italia nel 2026.