Reggio Calabria, sul depuratore di Ravagnese monta la rabbia dei residenti: “nessuno ha mai misurato la qualità dell’aria vicino all’aeroporto, ci sono anche 2 scuole”

“Da quando il depuratore di Ravagnese a Reggio Calabria è entrato in funzione, l’aria nelle aree circostanti non sarebbe mai stata sottoposta a misurazioni specifiche”. È quanto denuncia “Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese”, campagna civica per il monitoraggio e la delocalizzazione del depuratore di Ravagnese, che torna a sollevare il caso ambientale nella zona sud di Reggio Calabria. Una questione che, secondo i promotori dell’iniziativa, non riguarda soltanto i residenti del quartiere, ma anche le scuole presenti nelle vicinanze e l’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, confinante con l’impianto.

La campagna civica riferisce di avere presentato numerose richieste alle istituzioni senza ottenere risposte sui principali interrogativi sollevati. L’ultimo sviluppo risale all’8 novembre 2026, quando i promotori hanno chiesto l’intervento del titolare del potere sostitutivo del Comune di Reggio Calabria, dopo il mancato riscontro a un’istanza indirizzata al sindaco il 2 ottobre. La nuova scadenza indicata è il 23 novembre, data entro la quale viene attesa una conclusione espressa del procedimento.

Depuratore di Ravagnese, la denuncia della campagna civica: “l’aria non è mai stata misurata”

Al centro della denuncia di Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese c’è la presunta assenza di controlli sulla qualità dell’aria attorno al depuratore. Secondo quanto riferito dalla campagna sulla base delle comunicazioni ricevute da ARPACAL, Città Metropolitana e Regione Calabria, non risulterebbero disponibili misurazioni ambientali relative alle emissioni prodotte dall’impianto sin dalla sua entrata in esercizio.

I promotori richiamano i dati contenuti negli atti progettuali, secondo cui entro 500 metri dal perimetro del depuratore si trovano 144 ricettori, dei quali 114 entro 200 metri. Tra questi sarebbero comprese anche due scuole. La campagna civica evidenzia in particolare la mancanza di dati relativi alle emissioni odorigene, all’idrogeno solforato, all’ammoniaca e ai bioaerosol, ovvero particelle biologiche che possono comprendere batteri, endotossine e funghi.

Secondo i promotori, proprio l’assenza di rilevazioni impedirebbe di verificare l’effettiva esposizione della popolazione alle sostanze potenzialmente associate alle attività di depurazione. La campagna sottolinea quindi la necessità di effettuare controlli specifici per stabilire le reali condizioni ambientali dell’area. Va precisato che l’assenza di misurazioni non costituisce, di per sé, una dimostrazione dell’esistenza di concentrazioni pericolose o di danni alla salute.

Aeroporto Tito Minniti e scuole vicino al depuratore: i timori per lavoratori, studenti e passeggeri

Uno degli elementi sui quali insiste Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese è la vicinanza tra il depuratore e l’aeroporto di Reggio Calabria. L’impianto confina infatti con l’area aeroportuale e, secondo la campagna, l’assenza di monitoraggi ambientali solleverebbe interrogativi anche sulle condizioni dell’aria respirata quotidianamente da lavoratori e passeggeri. I promotori ritengono che questa circostanza renda la vicenda di interesse generale, ben oltre i confini del quartiere di Ravagnese. L’obiettivo dichiarato è ottenere dati verificabili che consentano di conoscere l’effettiva qualità dell’aria nelle vicinanze dell’impianto, delle abitazioni, delle scuole e dell’infrastruttura aeroportuale. La campagna civica non presenta misurazioni che dimostrino un’esposizione a concentrazioni nocive, ma contesta proprio la mancanza di verifiche che permettano di accertare o escludere eventuali criticità.

Il Comune di Reggio Calabria non risponde: la denuncia sulle richieste rimaste senza riscontro

La campagna civica denuncia anche quello che definisce un prolungato silenzio amministrativo del Comune di Reggio Calabria. Secondo la ricostruzione fornita dai promotori, il 2 ottobre 2026 è stata presentata un’istanza al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, per sollecitare verifiche sulle condizioni ambientali attorno al depuratore. La campagna sostiene che alla richiesta non sarebbe seguito alcun riscontro, né attraverso un provvedimento formale né mediante comunicazioni relative al responsabile del procedimento o al numero di protocollo.

I promotori richiamano il regolamento comunale sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 23 del 27 marzo 2014, che prevede un termine ordinario di 30 giorni. Secondo questa ricostruzione, il termine per rispondere sarebbe scaduto il 2 novembre 2026. La campagna riferisce inoltre di non avere ottenuto risposte neppure alle precedenti comunicazioni PEC trasmesse all’amministrazione comunale il 18 luglio e il 9 settembre.

Chiesto l’intervento del potere sostitutivo: la scadenza del 23 novembre

Di fronte alla situazione denunciata, Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese comunica di avere compiuto un ulteriore passaggio amministrativo. L’8 novembre i promotori hanno presentato una richiesta al titolare del potere sostitutivo del Comune di Reggio Calabria, richiamando l’articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 241 del 1990. La normativa disciplina l’intervento sostitutivo nei casi in cui un procedimento amministrativo non venga concluso entro il termine previsto. Secondo il calcolo effettuato dalla campagna civica, il soggetto competente avrebbe a disposizione 15 giorni, pari alla metà del termine originario, per concludere il procedimento. Da qui l’indicazione del 23 novembre 2026 come nuova scadenza.

La richiesta avanzata dai promotori riguarda l’attivazione, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP e ARPACAL, delle misurazioni ambientali già indicate nel dossier. La campagna chiede inoltre che il procedimento venga concluso con un provvedimento espresso, anche qualora l’amministrazione ritenga di respingere l’istanza. Per i promotori, l’obiettivo immediato è ottenere una risposta istituzionale formale e verificabile alle questioni sollevate.

Delocalizzazione del depuratore: l’istanza al Commissario straordinario e agli altri enti

Un secondo fronte della mobilitazione riguarda la possibile delocalizzazione del depuratore di Ravagnese. La campagna civica riferisce di avere presentato il 9 ottobre 2026 un’istanza al Commissario straordinario unico per la depurazione, chiedendo di rivalutare lo spostamento dell’impianto prima dell’approvazione del progetto esecutivo. La richiesta è stata trasmessa per conoscenza anche a Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, ARPACAL, ASP, ENAC, SACAL, Comune di Reggio Calabria e Ministero dell’Ambiente.

Per documentare l’avvenuta ricezione, i promotori indicano il protocollo commissariale n. 0010839 del 12 ottobre, il protocollo della Città Metropolitana n. 87188 del 12 ottobre e il protocollo ARPACAL n. 32797 del 9 ottobre. Anche ENAC, secondo quanto riferito dalla campagna, avrebbe confermato la ricezione dell’istanza. Nonostante questi passaggi, Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese sostiene che, a un mese dalla richiesta, non sarebbe arrivata alcuna risposta nel merito sulla possibilità di riesaminare la localizzazione dell’impianto.

Emissioni odorigene: la campagna segnala criticità previste in 78 dei 144 ricettori

Un elemento considerato particolarmente rilevante dai promotori riguarda le previsioni sulle emissioni odorigene contenute nella documentazione progettuale. Secondo quanto riportato dalla campagna civica, il modello utilizzato nel progetto prevederebbe, anche dopo la conclusione dei lavori, il superamento dei valori di accettabilità degli odori indicati dal Ministero dell’Ambiente presso 78 dei 144 ricettori considerati. Si tratta, secondo la ricostruzione dei promotori, di risultati derivanti da una simulazione progettuale e non da misurazioni ambientali effettuate direttamente sul territorio.

La campagna ritiene che tali previsioni rappresentino un motivo per riconsiderare la localizzazione dell’impianto prima dell’approvazione del progetto esecutivo, che, secondo quanto riferito, non sarebbe ancora intervenuta. La verifica dei documenti progettuali e dei relativi criteri tecnici resta essenziale per valutare la portata delle criticità segnalate e le eventuali misure previste per limitarle.

Depuratore di Ravagnese, il nodo dei finanziamenti: oltre 31 milioni di differenza

La campagna civica richiama anche una questione relativa alla copertura economica degli interventi di depurazione. Secondo i dati riportati dai promotori, il provvedimento commissariale n. 139 del 22 luglio 2026 indicherebbe 70,18 milioni di euro disponibili per l’intero intervento, mentre la somma dei quadri economici dei lotti approvati ammonterebbe a circa 101,6 milioni di euro. La differenza tra le due cifre sarebbe dunque di circa 31,42 milioni di euro. Il solo lotto relativo al depuratore di Ravagnese avrebbe un quadro economico pari a 52,33 milioni di euro. Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese considera questi numeri un ulteriore elemento da chiarire nell’ambito della valutazione complessiva del progetto. Resta necessario verificare con gli enti competenti l’eventuale presenza di ulteriori fonti di finanziamento e gli aggiornamenti intervenuti nella programmazione economica.

Impianto di trattamento rifiuti vicino al depuratore: cosa avrebbe comunicato ARRICAL

Un altro punto sollevato dalla campagna riguarda un impianto di trattamento rifiuti situato a ridosso del depuratore. Secondo quanto riferito dai promotori, l’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria (ARRICAL), con nota protocollo n. 6628 del 7 ottobre 2026, avrebbe comunicato che agli atti dell’Autorità non risultano documenti né informazioni relativi alla struttura. La campagna considera questa risposta un ulteriore motivo per chiedere chiarimenti sulla situazione complessiva dell’area. La mancanza di documenti presso ARRICAL non equivale tuttavia, da sola, all’accertamento di irregolarità dell’impianto.

Reggio Calabria, il 23 novembre una data decisiva per il caso Ravagnese

La nuova iniziativa di Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese riporta quindi all’attenzione delle istituzioni una serie di questioni che, secondo la campagna, attendono ancora risposte: monitoraggio della qualità dell’aria, tutela dei residenti e delle scuole, vicinanza con l’aeroporto Tito Minniti, delocalizzazione del depuratore e copertura finanziaria degli interventi. I promotori sostengono di avere documentato le proprie richieste attraverso comunicazioni formali e riferimenti di protocollo, lamentando l’assenza di riscontri sostanziali da parte degli enti coinvolti.

Il prossimo passaggio indicato dalla campagna è il 23 novembre 2026, quando scadrà il termine calcolato per l’intervento del potere sostitutivo richiesto al Comune. Resta centrale la distinzione tra le criticità denunciate e gli eventuali rischi effettivamente accertati. Allo stato delle informazioni trasmesse dalla campagna civica, non sono disponibili risultati di monitoraggi specifici che consentano di stabilire se nell’area siano presenti concentrazioni nocive delle sostanze indicate.

La richiesta di Aria Fuori Legge / Modello Ravagnese è proprio quella di colmare questa carenza informativa attraverso controlli ambientali e risposte istituzionali documentate. Un tema che, per la presenza di abitazioni, scuole e dell’aeroporto cittadino, coinvolge non soltanto il quartiere di Ravagnese, ma una parte significativa della città di Reggio Calabria.