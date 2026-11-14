Reggio Calabria, successo per la Sagra della Castagna di Martone: folla in piazza tra tradizioni, sapori e auto d’epoca

Una grande festa popolare nel cuore della Locride, tra tradizioni gastronomiche, musica, auto d’epoca e una straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori. La Sagra della Castagna di Martone ha trasformato Piazza Vittorio Emanuele in un luogo di incontro e convivialità, confermando il valore delle manifestazioni organizzate nei piccoli borghi della Calabria. Un appuntamento promosso dalla Pro Loco di Martone, capace di riunire famiglie, appassionati e volontari attorno ai sapori e alle tradizioni che caratterizzano l’identità del territorio. La manifestazione ha offerto un programma ricco di iniziative, dalle immancabili caldarroste alle specialità della cucina popolare, passando per le esibizioni di tarantella, i laboratori artistici dedicati ai bambini e un apprezzato raduno di vetture storiche. Una giornata che ha messo al centro non soltanto la gastronomia, ma anche il valore della partecipazione collettiva e il lavoro delle associazioni impegnate nella promozione culturale dei piccoli centri.

Tra i presenti anche il presidente dell’UNPLI Reggio Calabria, Rocco Deodato, che ha voluto testimoniare personalmente la vicinanza della rete provinciale delle Pro Loco all’associazione martonese guidata dal presidente Totò Imperitura. Proprio Deodato ha sottolineato come iniziative di questo genere rappresentino un presidio fondamentale di socialità e un’opportunità per contrastare l’isolamento e lo spopolamento dei borghi calabresi.

Sagra della Castagna a Martone, grande partecipazione in Piazza Vittorio Emanuele

Il centro storico di Martone, piccolo borgo della Locride, ha fatto da cornice a una giornata caratterizzata da un’atmosfera festosa e da una significativa presenza di pubblico. Piazza Vittorio Emanuele è diventata il cuore della manifestazione, accogliendo cittadini, famiglie e visitatori che hanno scelto di partecipare a un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali. L’iniziativa, organizzata dalla locale Pro Loco, ha rappresentato un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme attraverso la condivisione del cibo, della musica e delle espressioni più caratteristiche della cultura popolare calabrese. La partecipazione registrata ha confermato l’importanza di mantenere vivi appuntamenti capaci di coinvolgere l’intera comunità, soprattutto nei piccoli centri nei quali le associazioni di volontariato svolgono spesso un ruolo essenziale nell’organizzazione di momenti di aggregazione. La Sagra della Castagna si è così trasformata in una festa collettiva, nella quale il richiamo alle tradizioni si è accompagnato alla volontà di valorizzare l’identità culturale di Martone e del territorio circostante.

Caldarroste, zeppole e piatti della tradizione: protagonisti i sapori della Calabria

Al centro della manifestazione non potevano mancare le castagne, protagoniste assolute della giornata insieme alle tradizionali caldarroste, uno dei simboli più riconoscibili delle sagre autunnali. Accanto alle castagne, i visitatori hanno potuto apprezzare un percorso gastronomico dedicato ai sapori della cucina popolare calabrese. Particolarmente apprezzati gli stand delle zeppole e quelli dedicati ai panini preparati con ingredienti della tradizione. Tra le specialità proposte figuravano i panini con trippa, carne di capra, salsiccia e hamburger, accompagnati dal vino locale. Un’offerta gastronomica che ha permesso di riscoprire piatti semplici e genuini, espressione delle abitudini alimentari e della storia della comunità. La gastronomia ha rappresentato uno degli elementi centrali della festa, non soltanto come occasione di degustazione, ma anche come strumento di valorizzazione delle tradizioni del territorio. Attraverso le ricette e i prodotti proposti, la Sagra della Castagna ha offerto ai partecipanti la possibilità di ritrovare sapori legati alla memoria collettiva e alla cultura popolare della Locride.

Tarantelle e laboratori per bambini: una festa per tutta la famiglia

Il programma della giornata ha riservato spazio anche all’intrattenimento e alle attività rivolte alle famiglie. Grande attenzione è stata dedicata ai più piccoli, coinvolti in attività di animazione e laboratori artistici pensati per rendere la manifestazione un’esperienza di partecipazione anche per i bambini. Un’iniziativa che ha contribuito ad ampliare il carattere comunitario della festa, offrendo occasioni di coinvolgimento per le diverse generazioni presenti in piazza. Non sono mancati la musica e lo spettacolo, con le coinvolgenti esibizioni di tarantella, espressione della cultura popolare calabrese e testimonianza di una tradizione che continua a essere tramandata nel tempo. Le danze tradizionali hanno arricchito l’atmosfera della manifestazione, accompagnando i momenti dedicati alla gastronomia e contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale del territorio. La combinazione tra musica, attività per bambini e specialità gastronomiche ha reso la Sagra della Castagna un appuntamento rivolto a tutta la comunità, nel quale la valorizzazione delle tradizioni si è intrecciata con il desiderio di condividere una giornata di festa.

Auto d’epoca protagoniste a Martone: il raduno con il Club Auto Storiche di Gioiosa Ionica

Tra le iniziative che hanno arricchito il programma della manifestazione, particolare interesse ha suscitato il raduno delle auto d’epoca, organizzato in collaborazione con il Club Auto Storiche di Gioiosa Ionica, presieduto da Vincenzo Mazzaferro. L’appuntamento ha richiamato l’attenzione degli appassionati di automobilismo storico e dei visitatori, offrendo l’opportunità di ammirare vetture che rappresentano una testimonianza del patrimonio motoristico del passato. La presenza delle auto storiche ha contribuito ad ampliare l’offerta culturale e ricreativa della sagra, affiancando alle tradizioni gastronomiche e musicali un’iniziativa dedicata alla memoria e al fascino dei veicoli d’epoca.

UNPLI Reggio Calabria, Rocco Deodato a Martone per sostenere la Pro Loco

La manifestazione ha visto anche la partecipazione del presidente provinciale dell’UNPLI Reggio Calabria, Rocco Deodato, che ha scelto di essere presente per testimoniare concretamente il sostegno della rete delle Pro Loco alle associazioni impegnate nei piccoli centri. Deodato ha evidenziato come il lavoro delle realtà associative locali richieda un impegno costante, soprattutto nei territori dove le difficoltà organizzative e la disponibilità limitata di risorse rendono particolarmente complessa la realizzazione degli eventi. “Ho voluto essere presente a Martone non soltanto per partecipare a una bella manifestazione, ma soprattutto per esprimere personalmente la vicinanza e il sostegno della nostra organizzazione a una Pro Loco che, nonostante le difficoltà che caratterizzano la vita associativa nei piccoli borghi, continua a lavorare con passione e determinazione per la propria comunità”, ha dichiarato Rocco Deodato. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Pro Loco di Martone, Totò Imperitura, e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa. Organizzare una manifestazione di questo genere in una piccola realtà richiede sacrifici, impegno e una straordinaria volontà di mettersi al servizio degli altri. La grande partecipazione registrata dimostra che, quando una comunità viene coinvolta e valorizzata, sa rispondere con entusiasmo”.

Il ruolo delle Pro Loco nei piccoli borghi calabresi: tradizioni, socialità e contrasto allo spopolamento

La riuscita della Sagra della Castagna di Martone offre anche l’occasione per una riflessione più ampia sul futuro delle associazioni che operano nei piccoli comuni della Calabria. Secondo il presidente provinciale UNPLI, le Pro Loco rappresentano una risorsa fondamentale non soltanto per l’organizzazione delle manifestazioni, ma anche per la salvaguardia delle tradizioni e per il mantenimento di occasioni di incontro tra i cittadini. “Le Pro Loco dei piccoli comuni rappresentano un patrimonio umano e sociale straordinario. Spesso sono formate da pochi volontari che, con risorse limitate e grandi sacrifici personali, riescono a mantenere vive tradizioni, manifestazioni e occasioni di aggregazione che altrimenti rischierebbero di scomparire. In questi territori la Pro Loco non è soltanto un’associazione che organizza eventi: è un presidio di socialità, un punto di riferimento per i cittadini e uno strumento fondamentale per contrastare l’isolamento e lo spopolamento dei nostri borghi”. Una riflessione che sottolinea il valore delle iniziative associative nei centri di minori dimensioni, dove il lavoro dei volontari contribuisce a mantenere viva la partecipazione comunitaria. La valorizzazione delle tradizioni locali, attraverso appuntamenti come la Sagra della Castagna, diventa così anche uno strumento per rafforzare il legame tra i cittadini e il proprio paese. Per Deodato, sostenere le piccole Pro Loco significa quindi contribuire alla vitalità dei territori e alla conservazione di un patrimonio culturale e sociale che rischierebbe altrimenti di indebolirsi.

Deodato: “nessuna Pro Loco deve sentirsi sola e nessuna comunità deve essere lasciata indietro”

Un altro tema centrale dell’intervento del presidente provinciale riguarda la necessità di rafforzare la collaborazione tra le associazioni aderenti all’UNPLI Reggio Calabria. Deodato ha richiamato l’importanza di costruire una rete capace di sostenere anche le realtà meno strutturate, evitando che le difficoltà incontrate dalle associazioni dei piccoli borghi possano tradursi in una riduzione delle attività culturali e sociali. “Credo fermamente che la forza dell’UNPLI debba misurarsi anche, e soprattutto, nella capacità di essere vicina alle realtà più piccole e a quelle che attraversano momenti di difficoltà. Non possiamo limitarci a valorizzare soltanto le grandi manifestazioni e le associazioni più strutturate. Dobbiamo costruire una rete solidale, nella quale ogni Pro Loco possa sentirsi parte di una grande famiglia, trovando ascolto, collaborazione e sostegno. Nessuna Pro Loco deve sentirsi sola e nessuna comunità deve essere lasciata indietro”. Un messaggio rivolto all’intero sistema associativo provinciale, che mette al centro la solidarietà tra le Pro Loco e la necessità di garantire attenzione anche ai centri più piccoli. La vicinanza della rete UNPLI viene quindi indicata come un elemento importante per sostenere l’attività dei volontari e favorire la continuità delle iniziative che contribuiscono alla promozione dei territori.

UNPLI Reggio Calabria, Deodato: “sostenere una piccola Pro Loco significa sostenere un’intera comunità”

Nel tracciare un bilancio della giornata, Rocco Deodato ha espresso soddisfazione per l’atmosfera vissuta a Martone e per la partecipazione della comunità. Il presidente provinciale ha voluto evidenziare soprattutto il valore umano dell’esperienza, indicando nell’impegno dei volontari e nell’attaccamento alle tradizioni alcuni degli elementi più importanti per il futuro dei piccoli borghi calabresi. “Porto via da Martone l’immagine di una comunità viva, accogliente e orgogliosa delle proprie tradizioni. È questa la Calabria che dobbiamo sostenere e raccontare: quella dei piccoli borghi, dei volontari, delle persone che non si arrendono e che continuano a credere nel futuro del proprio paese. Come UNPLI Reggio Calabria continueremo a essere al fianco di queste realtà, perché sostenere una piccola Pro Loco significa sostenere un’intera comunità”, ha concluso Deodato.