Bilancio positivo per le giornate di vaccinazione antinfluenzale del progetto “Tienimi per mano, nonno. Camminiamo insieme per la prevenzione”, promosso dall’associazione “Sanità Attiva APS”, presieduta dalla già Garante regionale della Salute Anna Maria Stanganelli, con la preziosa collaborazione dell’ASP di Reggio Calabria. L’iniziativa si è svolta il 17 novembre all’IC “Jerace Capoluogo Brogna” di Polistena, il 18 novembre all’IC “Marvasi Vizzone” di San Ferdinando e il 19 novembre all’IC di Rizziconi: tre appuntamenti che hanno trasformato la scuola in un autentico presidio di salute, registrando una significativa partecipazione e coinvolgendo non soltanto i bambini, destinatari principali dell’iniziativa, ma anche genitori, nonni e docenti, che hanno aderito al percorso sottoponendosi alla vaccinazione antinfluenzale.

Un risultato che restituisce pienamente il senso del progetto promosso da “Sanità Attiva”: fare della prevenzione un’esperienza condivisa, capace di superare i confini delle singole generazioni e di raggiungere le famiglie e l’intera comunità. Il messaggio racchiuso nel nome dell’iniziativa ha trovato così una concreta realizzazione. Proteggere i bambini significa proteggere anche i nonni, gli anziani e le persone più fragili. E coinvolgere le famiglie in un percorso di educazione sanitaria significa costruire una cultura della prevenzione che non si esaurisce nella singola somministrazione vaccinale, ma diventa patrimonio collettivo.

La sperimentazione, avviata per la prima volta in Calabria, rappresenta un’esperienza innovativa anche nel panorama nazionale. Un modello organizzativo che guarda alle buone pratiche già consolidate in realtà europee come l’Inghilterra e l’Andalusia e che punta a recuperare una collaborazione strutturata tra sistema sanitario, istituzioni scolastiche e famiglie. Le tre giornate hanno visto il coinvolgimento del personale sanitario dell’ASP e il supporto della Croce Rossa Italiana, in una rete di collaborazione che ha consentito di portare la prevenzione direttamente nei luoghi frequentati quotidianamente dai bambini, facilitando l’accesso alla vaccinazione e promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela della salute.

Per l’ASP ha partecipato la dr.ssa Antonella Crea, direttore del Dipartimento di Prevenzione, insieme al personale sanitario Rachele, Ielo e Raso e ai medici pediatri Anna Maria Giancotta e Giulia Carbone. La Croce Rossa Italiana è stata presente con i volontari del Comitato di Gioia Tauro, guidato dalla presidente Maria Giovanna Ursida, e del Comitato di Taurianova, presieduto da Emanuele Fazzalari. Fondamentale il contributo dei dirigenti scolastici Maria Tigani, dell’IC “Jerace-Capoluogo Brogna” di Polistena; Domenico Mammola, dell’IC “Marvasi-Vizzone” di San Ferdinando, con la prof.ssa Bonarrigo, referente del progetto per l’istituto; e Domenico Pirrotta, dell’IC di Rizziconi, con la prof.ssa referente Caruso, che hanno sostenuto e agevolato la realizzazione dell’iniziativa nelle rispettive scuole.

Prezioso anche il supporto delle amministrazioni comunali attraverso i sindaci Luca Gaetano di San Ferdinando, Michele Tripodi di Polistena e Alessandro Giovinazzo di Rizziconi, insieme all’assessore Giuseppe Scarfò, referente di “Sanità Attiva”, a testimonianza della sinergia territoriale a sostegno della prevenzione e della salute dei più piccoli. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dei Comuni di Polistena, Rizziconi e San Ferdinando, dell’ASP di Reggio Calabria, dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, della Croce Rossa Italiana e dei tre istituti scolastici coinvolti.

I risultati del progetto saranno oggetto di un’analisi anche in termini di incremento percentuale delle vaccinazioni antinfluenzali registrato sul territorio, con particolare riferimento alla fascia d’età degli alunni della scuola secondaria di primo grado. I dati saranno presentati nel corso di un’apposita conferenza stampa in programma nel mese di dicembre a Palazzo del Consiglio regionale, a Reggio Calabria, occasione per illustrare l’impatto dell’iniziativa e valutare le prospettive di estensione del modello ad altri territori.

“La partecipazione di famiglie e personale scolastico dimostra che portare la prevenzione vicino alle persone significa renderla più accessibile e costruire consapevolezza condivisa“, dichiara Stanganelli. “La scuola si è trasformata in un luogo in cui generazioni diverse si prendono cura della salute reciproca: è il significato più autentico del progetto“. Nel giorno in cui si celebra la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, “Sanità Attiva” richiama anche l’attenzione sull’assenza di un Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza regolarmente nominato.

“La tutela dei bambini non può dipendere solo dall’impegno delle associazioni, delle scuole e degli operatori: deve avere un presidio stabile nelle istituzioni“, sottolinea Stanganelli. Il progetto, prima sperimentazione di questo tipo in Calabria, guarda a esperienze europee e punta a consolidare un modello che avvicini sanità, scuola e famiglie. “L’auspicio è che possa estendersi a tutte le province calabresi e diventare una buona pratica replicabile a livello nazionale. Investire sulla salute dei bambini significa investire sul futuro di tutti“.