Per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” promuoverà due iniziative di riflessione attraverso la partecipazione attiva degli studenti e con laboratori in aula. “In occasione di questa giornata, – ha detto il dirigente dell’Istituto, Anna Maria Cama -, come Polo Tecnico Professionale rinnoviamo il nostro impegno educativo e culturale con una partecipazione diffusa in programma per mercoledì 25 novembre 2026, a partire dalle ore 10:00. Nel plesso del “Righi” e in quello del “Fermi”, incontri con istituzioni, forze dell’ordine, mondo giuridico, associazionismo e testimone di femminicidio. Un modo per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi a promuovere la cultura del rispetto e del dialogo”. Nella sede del Fermi l’iniziativa è stata svolta in sinergia con la V circoscrizione.

Programma del plesso “Righi”: “Il coraggio di ricominciare”

Nell’Aula Magna alle ore 10:00, l’appuntamento sarà dedicato al tema “Il coraggio di ricominciare”. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Cama, studentesse e studenti dialogheranno con di ospiti in una sorta di tavola rotonda moderata dal Prof. Vincenzo Malacrino’:

saranno presenti:

Avv. Francesca Pensavalle, testimone di femminicidio.

Dott.ssa Giusy Gambino, Tenente dei Carabinieri.

Dott. Paolo Ramondino, Giudice del Tribunale dei Minori.

Don Tonino Sgrò, Professore di Esegesi Biblica.

L’iniziativa raggiungerà in modo corale l’intera comunità scolastica attraverso un collegamento con l’aula magna.

Programma nella sede “Fermi”

Presso la sede “Fermi”, l’iniziativa – realizzata in collaborazione con la Circoscrizione V Reggio Centro – Sud – si aprirà alle ore 10:00 con il saluto di benvenuto. Saranno presenti l’Avv. Caterina Pitasi (Presidente della Circoscrizione V Reggio Centro – Sud) e l’Avv. Filomena Iatì (Assessore del Comune di Reggio Calabria con delega alle attività produttive, organizzazione e riordino dei servizi, istruzione, rapporti con l’Università Mediterranea e innovazione tecnologica).

A seguire, il confronto entrerà nel vivo con gli interventi che hanno già preparato diversi lavori su cui si potrà incentrale il dibattito a cui parteciperanno:

Avv. Anna Bellantoni, Presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani – distretto di Reggio Calabria.

Dott.ssa Valentina Romeo, psicologa, psicoterapeuta e socia AMI.

Vice Ispettore della Polizia di Stato Giorgia Grandinetti, in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria.

Parallelamente, gli studenti dell’indirizzo agrario lavoreranno in classe svolgendo un laboratorio dedicato al tema per poi ottenere una riflessione civica e culturale.

“La scuola, ha precisato la dirigente, ha il dovere di accompagnare i giovani nella crescita umana e civile, attraverso spazi autentici di ascolto, confronto e responsabilità condivisa contro ogni forma di violenza e discriminazione”.