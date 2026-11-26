Nuova segnalazione sulle condizioni delle strade del centro storico di Reggio Calabria. Questa volta l’attenzione si concentra su via Filippini, dove la pavimentazione stradale risulta danneggiata, precisamente di fronte al Museo del Bergamotto, uno dei luoghi simbolo dell’identità e delle tradizioni del territorio reggino. Una situazione che merita attenzione, soprattutto per le potenziali criticità legate alla sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.

Reggio Calabria, pavimentazione stradale danneggiata in via Filippini

Il dissesto della pavimentazione stradale interessa una zona del cuore della città, a pochi passi da uno dei principali punti di interesse culturale di Reggio Calabria. Le condizioni del manto stradale potrebbero rappresentare un pericolo per chi transita lungo la via, soprattutto per chi si sposta su due ruote. La presenza della pavimentazione danneggiata ripropone il tema della manutenzione delle strade cittadine, fondamentale per garantire sicurezza e decoro urbano.

La necessità di un intervento davanti al Museo del Bergamotto

Particolarmente significativa è la posizione del tratto danneggiato, proprio davanti al Museo del Bergamotto, struttura dedicata alla valorizzazione del prezioso agrume simbolo di Reggio Calabria e delle sue eccellenze. L’auspicio è che gli uffici comunali competenti possano verificare quanto prima le condizioni della strada e predisporre gli eventuali interventi di ripristino della pavimentazione, garantendo una viabilità più sicura e un’immagine decorosa del centro cittadino.