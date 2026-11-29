Reggio Calabria si prepara a vivere una nuova stagione all’insegna dell’eleganza, della convivialità e della grande ristorazione. Nella serata di oggi ha ufficialmente aperto le porte, con un esclusivo evento di gala, il nuovo ristorante Melide, una realtà destinata a diventare in brevissimo tempo un punto di riferimento assoluto per la città dello Stretto. Situato in Contrada Armacà 48, negli spazi completamente rinnovati che un tempo ospitavano lo storico Cos’è Hotel, il locale si presenta come un’oasi di fascino contemporaneo, calore e intimità, capace di fondere l’eccellenza della cucina mediterranea con un’atmosfera suggestiva e ricercata.

L’attesa per i cittadini e gli appassionati di enogastronomia sta per finire: giovedì il ristorante aprirà ufficialmente i battenti al pubblico, pronto ad accogliere i reggini e i visitatori in un percorso sensoriale che celebra le radici più profonde del territorio calabrese.

Un legame indissolubile con il territorio: il mito di Melide e la collina di Pentimele

Il cuore pulsante di questo ambizioso progetto imprenditoriale risiede nella sua forte identità territoriale, a partire dalla scelta stessa del nome. Melide non è una denominazione casuale, ma un raffinato omaggio alla mitologia classica e alla storia antica di Reggio Calabria. Secondo la leggenda, infatti, Melide era la madre delle cinque ninfe che diedero origine al nome della collina di Pentimele, il celebre promontorio che si erge maestoso proprio a monte di Contrada Armacà. Ancorare il locale a questa narrazione millenaria significa restituire valore e memoria a un angolo incantevole della città, trasformando il mito in esperienza viva.

Questa ispirazione mitologica e marina si riflette in ogni dettaglio architettonico ed estetico degli ambienti interni. Varcando la soglia, gli ospiti vengono accolti da un design avvolgente dove l’arte visiva dialoga con la luce soffusa: grandi murales artistici raffigurano sinuose sirene dai capelli ramati immerse in fondali incantati, circondate da ninfee, pesci e bolle iridescenti, creando una continuità visiva perfetta con l’elemento acqua che domina l’intera struttura. Ogni spazio è stato concepito per offrire un rifugio caldo, intimo e accogliente, dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio al piacere della tavola e della conversazione.

La firma gastronomica: da 3 Nodi di Tropea alla cucina mediterranea di Reggio Calabria

Se la location conquista al primo sguardo, è la proposta culinaria a rappresentare la vera anima del ristorante Melide. Il locale nasce infatti sotto l’egida di una consolidata eccellenza calabrese, frutto di una stretta collaborazione con 3 Nodi di Tropea, celebre ristorante situato nel porto della perla del Tirreno e punto di riferimento della ristorazione regionale da ormai dieci anni. A guidare questa sinergia è Carmen Pangallo, amministratore del nuovo ristorante Melide nonché figura chiave alla guida dello stesso 3 Nodi di Tropea, garanzia di una gestione attenta, appassionata e orientata alla massima qualità.

Ai fornelli, a dirigere la brigata e a firmare un menu che promette di sorprendere i palati più esigenti, c’è lo chef Alfredo Rizzo, già executive chef di 3 Nodi di Tropea. La sua filosofia gastronomica mette al centro la cucina mediterranea legata al territorio, valorizzando il pescato fresco dei nostri mari, le materie prime locali di stagione e i profumi autentici della Calabria, reinterpretati con tecnica moderna, equilibrio e creatività. Portare a Reggio Calabria l’esperienza, l’affidabilità e il gusto inconfondibile di una realtà così apprezzata a Tropea significa offrire alla città un’esperienza culinaria di altissimo livello, capace di coniugare tradizione marinara e innovazione.

Una serata di gala tra istituzioni, arte e spettacolo sull’acqua

L’inaugurazione di questa sera ha confermato fin da subito il prestigio e l’importanza che Melide riveste per il tessuto economico e sociale reggino. Alla serata di gala hanno preso parte numerose personalità di spicco del mondo politico, istituzionale e professionale: tra gli ospiti erano presenti senatori, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana, diversi consiglieri comunali e i presidenti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, a testimonianza di quanto la città accolga con entusiasmo iniziative imprenditoriali di questa caratura.

Sotto la curata direzione artistica di Patrizia Sorrentino, l’evento si è trasformato in un vero e proprio spettacolo multisensoriale. All’interno della sala principale, gli invitati sono rimasti incantati davanti a un suggestivo quadro animato: all’interno di una maestosa cornice dorata in stile barocco, su uno sfondo che richiamava le profondità marine, tre sirene danzanti in carne e ossa hanno dato vita a una performance ipnotica e fiabesca, muovendosi con grazia tra gli sguardi stupiti dei presenti. La colonna sonora della serata ha accompagnato con raffinatezza ogni momento, alternando le note avvolgenti di una cantante, di un sassofonista e di una violinista, fino alle selezioni musicali di un DJ che ha scandito il ritmo dell’intera festa.

Le sfere luminose in piscina, il rinfresco di mare e il brindisi inaugurale

Il momento più scenografico della serata si è svolto all’esterno, attorno alla splendida piscina illuminata di un blu intenso, vero fiore all’occhiello della struttura. Sotto il cielo di Reggio Calabria, mentre una ballerina con un abito luminoso a LED danzava a bordo vasca, alcune danzatrici acrobatiche si sono esibite direttamente sull’acqua all’interno di grandi sfere trasparenti galleggianti, regalando coreografie sospese tra luce e riflessi che hanno strappato lunghi applausi al pubblico assiepato lungo il perimetro.

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto degustare un ricco rinfresco a base di pesce e proposte sfiziose, un primo, delizioso assaggio dell’arte culinaria della cucina di Melide, accompagnato da un servizio open bar curato nei minimi dettagli. Il gran finale ha visto protagonisti i padroni di casa nel tradizionale e simbolico taglio della torta, un’elegante creazione nei toni del verde smeraldo impreziosita dal logo del ristorante e da dettagli dorati, celebrato sotto un gioco di fasci luminosi e seguito da un caloroso brindisi beneaugurante per questa nuova avventura.

L’invito alla città: un nuovo punto di riferimento per cene, eventi e ricorrenze

Con lo sguardo rivolto all’apertura ufficiale di giovedì, l’entusiasmo dei protagonisti è palpabile. Carmen Pangallo, amministratore del nuovo ristorante Melide, e Michele Laganà, uno dei soci proprietari della struttura, rivolgono un invito caloroso e sincero a tutti i reggini affinché vengano a scoprire e vivere questo nuovo spazio. Melide nasce infatti con l’ambizione di essere molto più di un semplice ristorante: è un luogo pensato per accogliere chi cerca una cena romantica o una serata rilassante nella zona lounge, ma anche una location esclusiva con piscina ideale per celebrare eventi privati, cerimonie, feste e ricorrenze speciali in ogni periodo dell’anno.

Reggio Calabria guadagna così una nuova perla dell’ospitalità, un luogo dove la bellezza del mito di Pentimele incontra la maestria della cucina mediterranea e la professionalità di una squadra affiatata. Da giovedì, le porte di Contrada Armacà si spalancano per scrivere una nuova, entusiasmante pagina della ristorazione cittadina.