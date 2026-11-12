Reggio Calabria, sorpreso a rubare infissi e rame in una casa in ristrutturazione: 49enne arrestato, l’auto era rubata e con targhe clonate

Il proprietario dell’immobile ha lanciato l’allarme facendo intervenire i Carabinieri. L’uomo è stato sorpreso mentre caricava il materiale su un’auto risultata rubata. Recuperata la refurtiva e sequestrati gli strumenti da scasso: per il 49enne sono scattati gli arresti domiciliari

Furto rame e infissi
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo del posto, sorpreso mentre asportava materiale edilizio da un’abitazione in fase di ristrutturazione. L’intervento è scaturito dalla segnalazione del proprietario dell’immobile che, nel corso del pomeriggio, aveva notato la presenza di un uomo intento a sottrarre alcuni infissi dall’abitazione. I militari, giunti sul posto, hanno individuato il 49enne mentre caricava su un’autovettura materiale edilizio, cavi di rame e parti di infissi in alluminio.

I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che il veicolo utilizzato dall’uomo risultava provento di furto e montava targhe clonate, precedentemente sottratte da un’altra autovettura. Il materiale asportato è stato recuperato per la successiva restituzione al legittimo proprietario, mentre l’autovettura e gli strumenti atti all’effrazione sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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