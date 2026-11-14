Reggio Calabria, solidarietà a Pellaro per la 30ª Colletta Alimentare: volontari e cittadini uniti per aiutare chi ha bisogno

Anche quest’anno l’Associazione “Annunciamo la Gioia – Figli di San Gaetano Catanoso – Pro Pellaro ODV” e il Centro d’Ascolto “Nessuno Escluso Mai – Don Italo Calabrò”, presso la stazione ferroviaria di Pellaro, a Reggio Calabria, hanno partecipato alla 30ª Colletta Alimentare, mettendosi al servizio di chi ha più bisogno. “È stata una bella occasione per ritrovarsi, collaborare e condividere un gesto concreto di solidarietà. Un pensiero speciale va a tutti i volontari che, a Pellaro e in ogni parte d’Italia, hanno dedicato il proprio tempo e le proprie energie a questa iniziativa. E naturalmente a tutte le donne e gli uomini, alle bambine e ai bambini che, con la loro donazione, hanno dato un contributo prezioso”, rimarca la nota.

“Perché ogni gesto conta, ogni piccolo aiuto può fare la differenza e, quando si sceglie di donare, si contribuisce a costruire qualcosa di bello per tutti. È questo lo spirito che ci anima e che ci spinge ad andare avanti: esserci, tendere una mano e non lasciare indietro nessuno. Perché una società migliore si costruisce insieme, partendo proprio dai piccoli gesti di solidarietà”, conclude la nota.