Un’esplosione di colori, profumi, sapori e musica è pronta a conquistare Reggio Calabria. In città arriva il Viva Mexico Festival, l’evento itinerante dedicato alle tradizioni gastronomiche e culturali del Messico che promette di trasformare Largo Botteghelle in un vivace punto d’incontro all’insegna dello street food, del divertimento e dell’intrattenimento. L’appuntamento è fissato per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre, con una formula pensata per coinvolgere grandi e piccoli e, soprattutto, con ingresso completamente gratuito.

Viva Mexico Festival a Reggio Calabria: tre giorni di street food e tradizioni messicane

Per un intero fine settimana, Reggio Calabria potrà immergersi nelle atmosfere del Messico attraverso un evento che unisce gastronomia, musica e spettacolo. Il Viva Mexico Festival porta infatti in città un percorso dedicato ai sapori autentici della cucina messicana, con piatti tipici preparati al momento e la possibilità di scoprire alcune delle specialità più rappresentative di questa tradizione culinaria. Non mancheranno le bevande caratteristiche, con una proposta che comprende cocktail e birre messicane, per accompagnare le esperienze gastronomiche e contribuire all’atmosfera festosa della manifestazione. Previste anche opzioni vegane e senza glutine, così da ampliare le possibilità di scelta per i visitatori.

Musica Mariachi dal vivo, show cooking e spettacoli: il Messico protagonista a Largo Botteghelle

Il festival non sarà soltanto un appuntamento dedicato al cibo. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza contribuiranno la musica dal vivo dei Mariachi, simbolo della tradizione musicale messicana, e gli show cooking, durante i quali la preparazione delle specialità gastronomiche diventerà parte integrante dello spettacolo. L’obiettivo della manifestazione è offrire ai visitatori un’occasione per avvicinarsi alla cultura del Messico attraverso i suoi elementi più caratteristici, trasformando una semplice passeggiata in un’esperienza fatta di sapori, ritmi e intrattenimento.

Un festival per tutta la famiglia: laboratori e intrattenimento per bambini

Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie. Il Viva Mexico Festival di Reggio Calabria prevede infatti attività di intrattenimento e laboratori dedicati ai bambini, che potranno partecipare alla festa attraverso iniziative pensate appositamente per i più piccoli. La manifestazione si propone così come un appuntamento adatto a un pubblico di tutte le età, capace di coniugare la scoperta delle tradizioni messicane con momenti di svago e condivisione nel cuore della città.

Viva Mexico Festival Reggio Calabria: date, orari e ingresso gratuito

Il Viva Mexico Festival si svolgerà a Largo Botteghelle, a Reggio Calabria, da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026. Le attività saranno aperte al pubblico dalle ore 12:00 alle ore 24:00, offrendo la possibilità di visitare il festival sia a pranzo che nel pomeriggio e durante la serata. L’ingresso sarà gratuito per tutte e tre le giornate. Un’occasione per trascorrere un fine settimana diverso dal solito, tra street food messicano, musica dal vivo, show cooking e divertimento per famiglie, senza dover lasciare Reggio Calabria per respirare, almeno per qualche ora, l’atmosfera del Messico.