Reggio Calabria, si fingeva tricologo e psicologo senza avere i titoli: diagnosi, iniezioni e decine di pazienti ingannati. Arrestato

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria supportati in fase esecutiva da militari dell’Arma territoriale competente, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza con la quale il G.I.P. di Reggio Calabria ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto, responsabile dei reati di esercizio abusivo delle professioni di tricologo e psicologo, sostituzione di persona e truffa aggravata.

Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, scaturisce dalla complessa attività di indagine svolta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria, attraverso servizi di osservazione e pedinamento, raccolta di testimonianze e analisi documentale; nel corso delle indagini, e fermi restando i futuri approfondimenti dibattimentali, è emerso come l’indagato visitasse i pazienti, formulasse diagnosi e – in alcuni casi – somministrasse iniezioni sul cuoio capelluto, senza essere in possesso dei necessari titoli di studio e delle conseguenti abilitazioni professionali.

La tesi dell’Ufficio di Procura, condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari, è che l’indagato abbia indotto in errore decine di pazienti circa le proprie qualifiche professionali e le proprie competenze, convincendo gli stessi a sottoporsi a numerose sedute ed ad acquistare i prodotti dallo stesso proposti, senza in realtà avere le competenze ed i titoli necessari per poter diagnosticare patologie e proporre cure.

In relazione all’indagine di cui al presente comunicato stampa, la persona deferita all’Autorità Giudiziaria è da ritenersi presunta innocente fino all’eventuale definitivo accertamento della propria colpevolezza nella successiva sede processuale.