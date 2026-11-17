Scuola chiusa a Reggio Calabria mercoledì 18 novembre 2026 a causa di problemi alla rete idrica. Il Comune ha disposto la sospensione delle attività didattiche presso il plesso della scuola secondaria di primo grado “Ex Larizza – Giudice Scopelliti”, appartenente all’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-Giudice Scopelliti. Il provvedimento riguarda l’intera giornata di mercoledì ed è stato adottato per consentire alcuni interventi tecnici urgenti sulla condotta idrica a servizio dell’edificio scolastico.

Reggio Calabria, quale scuola resterà chiusa il 18 novembre

La decisione è contenuta nell’ordinanza sindacale n. 131 del 17 novembre 2026, pubblicata all’Albo Pretorio con il numero 8771/2026. Il provvedimento dispone la sospensione delle sole attività didattiche della scuola secondaria di primo grado “Ex Larizza – Giudice Scopelliti” per l’intera giornata di mercoledì 18 novembre. La sospensione interessa dunque lo specifico plesso scolastico indicato nell’ordinanza, senza estendersi ad altre scuole.

Scuola chiusa per mancanza d’acqua: i motivi dell’ordinanza

Alla base del provvedimento c’è la necessità di effettuare lavori urgenti per il ripristino della condotta idrica che serve l’edificio scolastico. La situazione è stata comunicata dal dirigente del Settore 13 – Manutenzione attraverso una nota del 17 novembre 2026, protocollata con il numero 0290896. Come evidenziato nell’ordinanza, l’interruzione della fornitura di acqua potabile impedisce di garantire il normale utilizzo dei servizi igienici e il mantenimento delle necessarie condizioni igienico-sanitarie per la permanenza prolungata degli studenti all’interno delle aule. Per tutelare l’igiene e la salute pubblica, il Comune ha quindi ritenuto necessario disporre la sospensione delle lezioni per mercoledì 18 novembre.

Attività didattiche sospese: cosa prevede l’ordinanza per il personale scolastico

Il provvedimento riguarda esclusivamente le attività didattiche. L’ordinanza consente infatti al dirigente scolastico, agli uffici di segreteria e al personale ATA di accedere ai locali per lo svolgimento delle attività amministrative indifferibili, di vigilanza e di gestione tecnica e manutentiva connesse agli interventi in corso. L’organizzazione di queste attività sarà definita secondo le determinazioni del dirigente scolastico.

Quando riprenderanno le lezioni? Possibile proroga se i lavori continueranno

L’ordinanza del Comune di Reggio Calabria dispone la sospensione delle attività didattiche per la sola giornata di mercoledì 18 novembre 2026, ma contempla espressamente la possibilità di un ulteriore provvedimento di proroga qualora i lavori di ripristino della condotta idrica dovessero protrarsi oltre la giornata prevista. La comunicazione ufficiale, pubblicata il 17 novembre 2026, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, dove è disponibile anche l’ordinanza sindacale nella sua versione integrale.