Una giornata di screening gratuiti a Reggio Calabria per la prevenzione dei tumori, del diabete e delle malattie cardiovascolari. L’appuntamento è per martedì 24 novembre 2026, a partire dalle ore 9:00, presso la sede EPACA della Federazione Provinciale Coldiretti, in via Sant’Anna II Tronco, 28. L’iniziativa, denominata “Prevenzione è Previdenza – Abbattiamo le distanze”, è promossa da EPACA di Coldiretti Reggio Calabria in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, con la dottoressa Elena Nasso come referente. L’obiettivo è avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e favorire l’accesso ai controlli preventivi e alle opportunità di diagnosi precoce, attraverso prestazioni gratuite disponibili secondo i requisiti previsti per ciascuna tipologia di screening. La giornata si rivolge alla cittadinanza e intende sensibilizzare sull’importanza di non trascurare la propria salute, ricordando come i controlli periodici possano contribuire a individuare tempestivamente eventuali patologie e consentire interventi più rapidi.

Quattro screening gratuiti: quali controlli sono previsti e chi può partecipare

Nel corso della giornata saranno disponibili quattro opportunità di prevenzione, dedicate a differenti aspetti della salute. Lo screening cardiovascolare e diabetico, a cura di Jacardi, sarà finalizzato alla valutazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare e metabolico. Per quanto riguarda la prevenzione oncologica, sarà possibile accedere allo screening mammografico, rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, per la diagnosi precoce del tumore della mammella. Previsto anche lo screening del tumore del colon-retto, destinato alle persone tra i 50 e i 69 anni, mentre lo screening della cervice uterina sarà rivolto alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni. Le prestazioni saranno erogate gratuitamente nel rispetto dei requisiti stabiliti per ciascun programma. L’iniziativa intende offrire un’occasione concreta per effettuare controlli sanitari e ricevere maggiore attenzione sui temi della prevenzione, con particolare riferimento alle patologie per le quali la diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute.

EPACA e ASP insieme per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini

Il progetto nasce dalla collaborazione tra EPACA di Coldiretti Reggio Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale, con il coordinamento di riferimento della dottoressa Elena Nasso, e si inserisce nel percorso di ampliamento delle attività sociali e assistenziali promosse dall’ente. Accanto alla tradizionale tutela dei diritti previdenziali e assistenziali, EPACA intende rafforzare il proprio impegno nella sensibilizzazione sanitaria, favorendo una maggiore vicinanza tra cittadini e servizi pubblici. Alla base dell’iniziativa c’è la convinzione che prendersi cura del futuro non significhi soltanto tutelare la propria posizione previdenziale, ma anche proteggere la salute attraverso controlli periodici e comportamenti consapevoli. “Abbattere le distanze significa rendere i servizi più vicini alle persone, facilitare l’accesso alle opportunità di prevenzione e contribuire a superare quegli ostacoli che spesso allontanano i cittadini dai controlli sanitari. Con questa giornata vogliamo lanciare un messaggio semplice ma fondamentale: la prevenzione è un investimento sul futuro e prendersi cura della propria salute è una responsabilità verso sé stessi, la propria famiglia e l’intera comunità”. Il messaggio dell’iniziativa richiama dunque l’importanza di rendere la prevenzione sempre più accessibile, attraverso la collaborazione tra realtà associative e servizio sanitario pubblico e il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Come prenotare gli screening gratuiti: numeri di telefono e orari

Per partecipare alla giornata di prevenzione in programma martedì 24 novembre presso la sede Coldiretti di Reggio Calabria, i cittadini interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici EPACA per ricevere informazioni e prenotare gli screening disponibili. È possibile contattare il numero 0965 898431, interno 5, oppure chiamare il numero verde 800 184764. Gli uffici sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La sede che ospiterà l’iniziativa si trova in via Sant’Anna II Tronco, 28, a Reggio Calabria, e le attività prenderanno il via alle ore 9:00. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di aderire ai programmi di prevenzione nel rispetto dei requisiti previsti, cogliendo l’opportunità di effettuare controlli gratuiti e di dedicare attenzione alla propria salute. La giornata “Prevenzione è Previdenza – Abbattiamo le distanze” vuole così contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce, rendendo più vicine alle persone alcune prestazioni sanitarie fondamentali per la tutela del benessere individuale e collettivo.