Una mattinata dedicata alla prevenzione del diabete e alla salute cardiovascolare, con controlli gratuiti a disposizione della cittadinanza. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club International Reggio Calabria Host, guidato dalla presidente Rosy Perrone, promuove un’importante iniziativa dedicata alla salute pubblica e alla prevenzione. L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre 2026, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, presso il chiostro della chiesa di San Giuseppe, in Corso Giuseppe Garibaldi 146, a Reggio Calabria. La cittadinanza potrà sottoporsi a uno screening gratuito di prevenzione, comprensivo di ecografia carotidea.

L’attività sanitaria, coordinata dai soci del Lions Club Reggio Calabria Host Carmine Ielo e Franca Milazzo, rispettivamente referente e componente del service, è finalizzata alla misurazione dei valori e alla valutazione ecografica dello spessore medio-intimale carotideo, un esame fondamentale per lo screening del rischio vascolare nei soggetti diabetici.

L’iniziativa si inserisce nel programma annuale del club dedicato al tema “Inclusione e Competenza: La Forza del Cambiamento”. Per il corretto svolgimento dei controlli, si consiglia ai partecipanti di presentarsi a digiuno da almeno due ore.

Le associazioni coinvolte nella giornata di prevenzione a Reggio Calabria

La giornata di prevenzione è realizzata in collaborazione con diverse realtà associative e sanitarie del territorio: l’AILD (Associazione Italiana Lotta al Diabete), rappresentata da D. Valente, responsabile nazionale e responsabile screening e prevenzione diabete della IX Circoscrizione Lions; l’Associazione Giovani con Diabete, con R. Caminiti; la Delegazione Città Metropolitana di Reggio Calabria dell’ANIOC, con E. N. Scarlata; e il Comitato di Reggio Calabria della Croce Rossa Italiana, con D.M. Dattola.

Il Lions Club Reggio Calabria Host e i partner dell’iniziativa invitano tutta la popolazione e gli organi di stampa a prendere parte all’evento, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce per tutelare la salute cardiovascolare e metabolica.