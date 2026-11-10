Reggio Calabria, scoperto negozio che vendeva sigarette senza autorizzazione: sequestrati 180 chili di tabacchi, denunciato il titolare

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Calabria 3 di Reggio Calabria hanno sequestrato, presso un esercizio commerciale operante in Reggio Calabria, 180 chilogrammi di sigarette poste in vendita senza la prescritta autorizzazione. In particolare, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate alla verifica della regolarità del gioco pubblico, del rispetto della normativa in materia di tabacchi lavorati, nonché del possesso delle licenze previste, i finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rilevato l’esposizione al pubblico di diversi pacchetti di sigarette perfettamente confezionati e aventi il sigillo dei monopoli di Stato.

Le successive ricerche hanno permesso di rinvenire, in un locale di pertinenza dell’esercizio commerciale, un ingente quantitativo di tabacchi lavorati nazionali, per un peso complessivo di circa 180 chilogrammi. Da ulteriori accertamenti, è emerso che le sigarette venivano messe in vendita in totale assenza delle necessarie licenze fiscali, patentini o abilitazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intero quantitativo di sigarette è stato, quindi, sottoposto a sequestro e il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di vendita di tabacchi lavorati senza le prescritte autorizzazioni.

L’operazione sinergica tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, svolta in attuazione del Protocollo d’intesa tra le due Istituzioni, testimonia ulteriormente il costante impegno a salvaguardia delle regole del mercato, a tutela dei rivenditori autorizzati che operano nella legalità e al contrasto di ogni forma di commercio abusivo.