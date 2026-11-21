Una notizia di grande significato per la Chiesa di Reggio Calabria e per l’intero territorio reggino. Rosella Staltari, la giovane religiosa originaria di Antonimina, è sempre più vicina alla beatificazione. Oggi, sabato 21 novembre 2026, durante l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, Papa Leone XIV ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Rosa Staltari.

A esprimere grande gioia per la notizia è l’Associazione Culturale Anassilaos, che sottolinea l’importanza del riconoscimento per la città di Reggio Calabria e per la sua provincia. Il provvedimento rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la beatificazione della giovane suora calabrese, religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Santissima Corredentrice.

Chi era Rosella Staltari, la giovane religiosa nata ad Antonimina

Rosella Staltari nacque il 3 maggio 1951 ad Antonimina, in provincia di Reggio Calabria, terzogenita di Antonio Staltari e Maria Reale. La sua fu una vita breve, segnata fin dall’infanzia da sofferenze e privazioni. Rimasta presto orfana di madre, affrontò anni difficili durante la crescita e l’adolescenza.

Dopo aver conseguito la licenza media a Locri, fu trasferita a Reggio Calabria, dove operavano le Figlie di Maria Santissima Corredentrice. La Congregazione gestiva una Casa-Famiglia destinata ad accogliere ragazze assistite da diversi enti, perché orfane, bisognose o provenienti da situazioni familiari particolarmente difficili.

Il suo ingresso nel nuovo istituto avvenne il 15 ottobre 1965. Quell’esperienza rappresentò una svolta nel suo percorso personale e spirituale, consentendole di ritrovare equilibrio, serenità e un orientamento verso i valori cristiani.

Furono due le figure fondamentali nella sua formazione: padre Vittorio Dante Forno, sacerdote e fondatore della Congregazione religiosa, e Maria Salemi, direttrice e collaboratrice del progetto di fondazione. Entrambi accompagnarono Rosella nel suo percorso di crescita e di maturazione spirituale, guidandola nel suo cammino ascetico e mistico.

Gli studi, la devozione alla Madonna e la scelta della vita religiosa

Durante gli anni trascorsi nell’istituto reggino, Rosella Staltari completò la propria formazione, conseguendo prima il diploma di Segretaria d’Azienda e successivamente quello di Maestra di Scuola Materna.

Fin dall’infanzia aveva manifestato una profonda devozione alla Madonna. Viveva ogni ricorrenza mariana con particolare partecipazione e zelo, tanto che nelle sue lettere e nelle pagine del diario compariva abitualmente il saluto “Ave Maria”.

Le esperienze dolorose vissute durante la giovinezza contribuirono a rafforzare la sua spiritualità e la ricerca di una consacrazione totale a Dio. Maturò così il desiderio di abbracciare la vita religiosa, convinta che seguire Cristo in maniera radicale significasse rinunciare a tutto per dedicarsi completamente alla fede.

Concluso il percorso di preparazione, il 2 luglio 1973 pronunciò i voti religiosi, realizzando la propria vocazione.

Le ultime lettere di Rosella Staltari: parole di fede prima della morte

Gli ultimi mesi della vita di Rosella furono caratterizzati da un’intensa esperienza spirituale, testimoniata anche dalle sue lettere. Il 9 ottobre 1973, pochi mesi prima della morte, scrisse una frase che esprimeva il suo profondo desiderio di vicinanza a Cristo: “Io però, Gesù, voglio essere Tua e non ti darò pace, finché non mi vedrò accanto a Te”.

Nell’ultima lettera indirizzata ai suoi superiori, datata 24 dicembre 1973, tornò a manifestare la propria ricerca spirituale e il bisogno di essere accompagnata nel cammino di fede: “Ho bisogno che voi stessi mi guidiate verso la Strada della vera Luce, quella Luce che non ha ombre di nessun genere”.

Appena undici giorni dopo, il 4 gennaio 1974, Rosella morì improvvisamente a Palermo, all’età di appena 22 anni.

Secondo il racconto biografico riportato dall’Associazione Anassilaos, alle 7 del mattino una consorella la trovò immobile nel suo letto, con una statuina della Madonna stretta tra le mani e il Crocifisso della Professione pendente dal collo.

In un piccolo calendario del 1974 aveva lasciato scritto un ultimo pensiero, espressione della fede che aveva accompagnato tutta la sua breve esistenza: “Luce di fede: cammino di pace incontro a Gesù”.

Il miracolo riconosciuto dal Vaticano e la gioia dell’Associazione Anassilaos

Il decreto autorizzato dal Pontefice il 21 novembre 2026 riguarda il riconoscimento di un miracolo attribuito all’intercessione di Rosella Staltari. Si tratta del passaggio che apre la strada alla sua beatificazione, dopo il precedente riconoscimento delle virtù eroiche della religiosa, avvenuto nel dicembre 2020.

Il provvedimento non costituisce ancora la proclamazione della giovane come santa, ma rappresenta un momento fondamentale del percorso ecclesiastico che porterà al riconoscimento ufficiale della sua beatitudine.

L’Associazione Culturale Anassilaos ha accolto con particolare gioia la decisione della Santa Sede, evidenziando il valore spirituale della figura di Rosella Staltari e il profondo legame della religiosa con Antonimina, Reggio Calabria e l’intera provincia reggina.

Una storia di sofferenza, fede e dedizione religiosa che, a oltre cinquant’anni dalla sua morte, torna al centro dell’attenzione della comunità ecclesiale calabrese grazie a un riconoscimento destinato ad aprire una nuova pagina nel cammino verso la beatificazione di Rosa Staltari.