Rompere il silenzio, sensibilizzare la società e far conoscere gli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza. Sono questi gli obiettivi del convegno “A volte la violenza può nascere da un silenzio… il tuo!”, organizzato dalle Coordinatrici alle Pari Opportunità e di Genere della UIL FP di Reggio Calabria, nell’ambito della settimana dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne. L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre, alle ore 16:30, nella Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria. L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire concretamente alla lotta contro ogni forma di violenza, richiamando l’attenzione sul silenzio che troppo spesso accompagna le vittime di maltrattamenti, costrette a vivere in una condizione di sofferenza psicologica e fisica dalla quale sembra impossibile uscire. Attraverso testimonianze e interventi delle relatrici, il convegno intende trasmettere un messaggio di forza, coraggio e speranza, ribadendo la possibilità di uscire dalla violenza e riconquistare la propria libertà e dignità.

Dal Codice Rosso agli strumenti di protezione delle vittime

Una parte significativa dell’incontro sarà dedicata agli strumenti di tutela e protezione giuridica previsti dalla legge e alla rete di sostegno a disposizione delle donne che subiscono violenza, in qualsiasi forma essa si manifesti. Il confronto approfondirà le misure introdotte dal Codice Rosso, senza trascurare le criticità e le eventuali lacune negli interventi che, in alcuni casi, rischiano di scoraggiare le vittime dal denunciare i propri aggressori. Dopo i saluti istituzionali delle autorità invitate, interverranno Patrizia Foti, responsabile regionale del Dipartimento Funzioni Centrali UIL FP Calabria; Francesca Mallamaci, coordinatrice del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio “Angela Morabito” dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS; Francesca Stillittano, legale dello stesso Centro Antiviolenza; Giorgia Nda, magistrato; ed Elisabeth Rosanò, testimone e figlia di una vittima di femminicidio. Le conclusioni saranno affidate a Tonia Stumpo, consigliera di Parità della Regione Calabria, mentre a moderare l’incontro sarà Silvana Ruggiero, coordinatrice alle Pari Opportunità della UIL FP, Settore Dogane. Attraverso il confronto e la condivisione delle esperienze, gli organizzatori intendono ribadire l’importanza della solidarietà e della richiesta di aiuto come primo passo per riconquistare la propria libertà, affinché nessuna donna vittima di violenza si senta sola.