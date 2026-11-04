Reggio Calabria, ritornano i cioccolatini della Ricerca: gli appuntamenti in piazza di AIRC | INFO

Sabato 7 novembre, di pomeriggio, a Piazza San Giorgio, e domenica 8 novembre, di mattina, a Piazza Camagna, i volontari di Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro) saranno impegnati nella raccolta fondi con l’iniziativa i Cioccolatini della ricerca. È uno dei tanti eventi promossi da Airc per accendere i riflettori sulla cura, diagnosi e prevenzione del cancro.

Già dal 28 ottobre scorso e fino al prossimo 15 novembre, si stanno svolgendo i Giorni della Ricerca, con la mobilitazione della community Airc, i cittadini, le istituzioni e i media, per sostenere 5400 ricercatori al lavoro in 96 istituzioni in tutta Italia e 779 progetti di ricerca.

Si tratta di un ricco programma di iniziative, volto a informare il pubblico sui progressi degli studi oncologici e raccogliere nuove risorse da destinare allo studio dei tumori.

Questo sabato e questa domenica, dunque, anche i reggini potranno dare il loro contributo con la donazione minima di 15 euro per l’acquisto di una confezione di 200 gr di cioccolatini fondenti Venchi, o un’offerta libera presso i gazebo dei volontari Airc.

I Cioccolatini della Ricerca saranno disponibili fino a esaurimento scorte anche nelle filiali di Banco Bpm.

AIRC è il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica nel nostro Paese, erogando complessivamente circa il 70% dei fondi totali destinati alla ricerca competitiva. Investimenti che contribuiscono a produrre risultati tangibili. Oggi le probabilità di guarigione sono notevolmente aumentate: il 50% circa delle persone che ricevono una diagnosi può guarire, recuperando la stessa aspettativa di vita di chi, a parità di età e condizioni, non si è mai ammalato. Inoltre, negli ultimi dieci anni la mortalità in Italia è calata del 9%.

Dati che confermano l’importanza di continuare a investire nella ricerca scientifica per sviluppare terapie sempre più precise e mirate, offrendo nuove speranze soprattutto per quei tumori che ancora oggi non rispondono alle cure disponibili. (Fonte: AIOM, I numeri del cancro in Italia 2025, Dati AIRTUM 2026).

Per “I Cioccolatini della ricerca”, i volontari della Fondazione saranno presenti in circa 2.400 piazze in tutta Italia. L’iniziativa fa bene due volte: alla ricerca e alla salute. Il cioccolato fondente, infatti, consumato con moderazione, è infatti un prezioso alleato del benessere. Come è emerso da alcuni studi, il cacao è una buona fonte di flavonoidi, molecole con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che offrono potenziali effetti positivi alla salute.

In provincia, i volontari Airc saranno presenti nei comuni di Cardeto, Caulonia Marina, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, Roccella Jonica, San Pietro di Caridà, San Giorgio Morgeto, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Stignano.