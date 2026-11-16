Reggio Calabria riscopre le sue radici: gli studenti dei licei a Palazzo Campanella per un viaggio nella storia della città

Conoscere la storia di Reggio Calabria, comprendere le trasformazioni che ne hanno segnato il volto e riscoprire le radici della propria identità attraverso il confronto diretto con gli studiosi. È questo l’obiettivo della giornata di studi storici e identitari rivolta agli studenti dei licei, in programma giovedì 19 novembre 2026, dalle ore 9:15 alle 12:15, nella sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella. L’iniziativa, dal titolo “Reggio: alla scoperta delle radici. Dalla ricostruzione dopo il ‘Gran Tremuoto’ del 1783 agli anni della ‘Reggio bella e gentile'”, è promossa da AiParC e rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso culturale dedicato alle tre grandi fasi della storia cittadina. Al centro dell’appuntamento ci saranno le vicende che hanno accompagnato l’evoluzione urbanistica, architettonica e sociale di Reggio Calabria, con particolare attenzione alla ricostruzione successiva al devastante terremoto del 1783 e alle trasformazioni che hanno progressivamente contribuito a definire l’immagine della città.

La storia di Reggio Calabria entra nelle scuole: il progetto culturale di AiParC

L’incontro nasce dalla volontà di trasferire alle nuove generazioni le conoscenze e gli approfondimenti maturati durante un ciclo di conferenze ideato e sviluppato da AiParC, attraverso il quale sono state ripercorse le principali tappe della storia reggina. L’obiettivo è quello di superare i confini degli incontri riservati agli studiosi, rendendo il patrimonio storico e culturale uno strumento di formazione e consapevolezza per gli studenti. Un’iniziativa che mette in relazione il mondo della ricerca con quello dell’istruzione, valorizzando il ruolo della scuola nella trasmissione della memoria collettiva e nella conoscenza del territorio. In questo contesto si inserisce la riflessione degli organizzatori, che spiegano le ragioni del coinvolgimento degli istituti scolastici:

“Abbiamo voluto dare continuità a questo percorso coinvolgendo il mondo della scuola, perché riteniamo che la cultura non debba rimanere circoscritta agli ambienti della ricerca e degli studiosi, ma debba diventare patrimonio condiviso, occasione di conoscenza e strumento di formazione soprattutto per le nuove generazioni. È questa la missione che ispira l’attività di AiParC: promuovere una cultura viva, capace di mettere in relazione memoria, identità e territorio, valorizzando il patrimonio storico, artistico e umano dei luoghi e favorendo il dialogo tra le istituzioni culturali e quelle scolastiche”.

Dal terremoto del 1783 alla Reggio liberty: le relazioni di Caridi e Laganà

Il programma della giornata prevede due relazioni dedicate a momenti fondamentali della storia di Reggio Calabria. Il professor Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, interverrà sul tema “Reggio Calabria prima del 1783”, offrendo agli studenti un approfondimento sulla città precedente al grande terremoto che ne segnò profondamente la storia. Successivamente, il professor Renato Laganà, presidente dell’Associazione Amici del Museo, affronterà il tema “Dalla città neoclassica alla Reggio del Liberty”, ripercorrendo le trasformazioni architettoniche e urbanistiche che hanno caratterizzato le successive fasi di sviluppo cittadino. Le due relazioni permetteranno di collegare epoche differenti, offrendo una lettura complessiva dell’evoluzione di Reggio Calabria e delle testimonianze storiche che ancora oggi ne caratterizzano l’identità. Una parte dell’appuntamento sarà inoltre dedicata all’interazione con gli allievi dei licei, che potranno confrontarsi direttamente con i relatori sui temi affrontati durante la mattinata.

Le istituzioni e i dirigenti scolastici presenti alla giornata di studi

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, del presidente di A.I.Par.C. Nazionale ETS, Salvatore Timpano, e del sindaco della Città e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Previsti anche gli interventi di saluto di Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Renato Laganà, presidente dell’Associazione Amici del Museo, e Giuseppe Bova, presidente del Circolo Rhegium Julii. Ampio spazio sarà riservato alla rappresentanza del mondo scolastico, con la partecipazione di Antonella Borrello, dirigente del Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci, Maria Rosa Monterosso, dirigente del Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, Lucia Zavettieri, dirigente del Liceo T. Campanella M. Preti A. Frangipane, ed Eva Raffaella Maria Nicolò, dirigente del Liceo Statale “T. Gullì”. La presenza delle istituzioni e dei rappresentanti degli istituti scolastici testimonia la volontà di costruire un dialogo tra le diverse realtà culturali e formative del territorio, coinvolgendo direttamente gli studenti nella conoscenza della storia cittadina.

Per A.I.Par.C. Nazionale sono inoltre previsti gli interventi programmati del presidente Salvatore Timpano e del professor Franco Cernuto, direttore del Dipartimento Università, Scuola, Formazione, Istruzione. La giornata del 19 novembre costituirà così il momento culminante di un itinerario di approfondimento che ha attraversato le vicende storiche della città, con l’intento di rendere accessibili alle nuove generazioni conoscenze e testimonianze fondamentali per comprendere il presente. Attraverso il racconto della Reggio precedente al terremoto del 1783, della ricostruzione e delle successive trasformazioni architettoniche, AiParC punta a rafforzare il legame tra memoria, identità e territorio, facendo della conoscenza del passato un’occasione di crescita culturale e di partecipazione per gli studenti dei licei reggini.