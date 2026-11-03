Reggio Calabria riscopre il canto gregoriano: il 14 e 15 novembre un workshop gratuito aperto alla cittadinanza

Due giornate per avvicinarsi al canto gregoriano, scoprirne la bellezza e sperimentare il valore del cantare insieme. È la proposta dell’Associazione Chorus Christi APS–ETS, che il 14 e 15 novembre 2026, presso il Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, organizza un Workshop di canto gregoriano – Laboratorio introduttivo teorico e pratico, condotto da Padre Matteo Ferraldeschi OFM.

L’iniziativa si rivolge a direttori di coro, coristi, animatori liturgici, musicisti e a tutti coloro che desiderano accostarsi a questa tradizione. Il carattere introduttivo del percorso vuole favorire la partecipazione anche di chi si avvicina per la prima volta al canto gregoriano, offrendo un’occasione di ascolto, conoscenza e pratica condivisa.

Espressione di una tradizione secolare, il gregoriano custodisce un legame profondo tra parola, musica e spiritualità. Accostarsi a questo repertorio significa riscoprire il respiro della frase musicale, l’attenzione al testo e l’ascolto reciproco: elementi capaci di arricchire l’esperienza di chi canta e di suscitare interesse anche al di fuori dell’ambito corale.

A guidare i partecipanti sarà Padre Matteo Ferraldeschi, responsabile della musica sacra della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola e direttore della Corale Porziuncola, impegnato nella formazione e nella diffusione del canto gregoriano. Il laboratorio alternerà momenti di introduzione teorica ed esercitazioni pratiche.

Per il Chorus Christi, la proposta rappresenta anche un’opportunità di incontro tra le realtà musicali e parrocchiali del territorio. L’obiettivo è promuovere la formazione e creare occasioni nelle quali persone di età ed esperienze diverse possano conoscersi attraverso la musica.

L’invito alla cittadinanza arriva dal direttore artistico dell’associazione, Antonino Ripepi: «Vorremmo che queste due giornate fossero un’occasione di scoperta e di incontro. Invitiamo i cori, i direttori, i giovani e tutti gli appassionati a partecipare con curiosità e desiderio di mettersi in gioco. Il canto gregoriano è un patrimonio che possiamo continuare a far vivere attraverso lo studio, l’ascolto e la condivisione. Ci auguriamo che questa proposta possa avvicinare nuove persone e rafforzare i legami tra le realtà del nostro territorio».

La partecipazione al workshop è gratuita. Restano pochi posti disponibili: si invitano pertanto gli interessati ad affrettarsi con le iscrizioni per assicurarsi la possibilità di partecipare.

Per conoscere il programma, gli orari e le modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina Facebook del Chorus Christi e la locandina dell’iniziativa.

Un appuntamento rivolto a tutta la comunità, per dedicare tempo alla propria crescita culturale e musicale e riscoprire, attraverso la voce, il piacere di un’esperienza condivisa.