Riprenderanno lunedì 23 novembre i lavori di riqualificazione del campo di atletica “Aldo Penna” di Reggio Calabria. La conferma è arrivata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Alvaro e ha suscitato la soddisfazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che attende il recupero di una struttura fondamentale per l’attività sportiva cittadina. La Fidal Calabria, attraverso il presidente Vincenzo Caira e l’intero Consiglio, ha espresso “vivo apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in particolare del Sindaco Francesco Cannizzaro e dell’Assessore Domenica Catalfamo, per aver confermato la ripresa dei lavori di riqualificazione del campo di atletica “Aldo Penna”, prevista per lunedì 23 novembre prossimo, durante una conferenza stampa a Palazzo Alvaro”. L’annuncio rappresenta un passaggio particolarmente atteso dal movimento sportivo locale, alle prese da tempo con le conseguenze della mancata disponibilità dell’impianto.

Le difficoltà degli atleti e l’auspicio di una rapida riapertura

La chiusura del campo ha infatti costretto atleti, allenatori e società sportive a cercare soluzioni alternative per garantire la continuità degli allenamenti e delle attività agonistiche, non sempre in strutture rispondenti alle necessità dell’atletica leggera. Una situazione che la Federazione richiama nella propria nota, evidenziando l’importanza di restituire alla città un impianto adeguato alle esigenze delle diverse discipline. “Si tratta di un segnale importante e atteso da tutto il movimento dell’atletica leggera calabrese e della città, che da tempo vive una situazione di grande difficoltà a causa dell’indisponibilità dell’impianto, con atleti, tecnici e società sportive costretti a svolgere le proprie attività in strutture alternative, spesso poco adeguate alle esigenze della disciplina. L’auspicio è che i lavori possano procedere con la massima celerità, così da restituire nel più breve tempo possibile alla città ed ai suoi atleti un impianto fondamentale per la pratica sportiva, la preparazione agonistica e la crescita dei giovani”.

La Federazione ribadisce inoltre la volontà di contribuire al percorso che dovrà portare alla restituzione dell’impianto alla città. La Fidal Calabria conferma la “piena disponibilità ad offrire ogni forma di collaborazione utile a favorire il completamento dell’intervento e la piena ripresa delle attività sportive. L’obiettivo comune è restituire all’atletica reggina la propria casa e ai tanti giovani sportivi un luogo adeguato in cui allenarsi, crescere e coltivare le proprie ambizioni”, conclude la nota.