È stata rinviata a data da destinarsi la conferenza stampa prevista per oggi, lunedì 23 novembre, alle ore 11:00, presso il Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, a Reggio Calabria. L’incontro era stato organizzato per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e il Consiglio regionale della Calabria.

Conferenza stampa rinviata per l’indisponibilità del direttore Sacchetti

Il rinvio si è reso necessario a causa di un’improvvisa indisponibilità del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Pietro Sacchetti, che non potrà prendere parte all’appuntamento previsto nella mattinata di oggi. La conferenza stampa sarà dunque riprogrammata in una nuova data, che al momento non è stata ancora comunicata.