Reggio Calabria ricorda le vittime della strada, l’appello dell’Automobile Club: “dietro ogni incidente mortale ci sono vite spezzate”

Domenica 15 novembre, in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada, una Santa Messa alle ore 11 nella Chiesa di San Giorgio al Corso. Il presidente dell'Automobile Club Giuseppe Martorano invita la cittadinanza a partecipare e richiama l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale e del rispetto della vita umana

vittime della strada
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

L’Automobile Club di Reggio Calabria, presieduto da Giuseppe Martorano, promuove e invita la cittadinanza a partecipare alla Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada, in programma domenica 15 novembre 2026. Alle ore 11.00, presso la Chiesa degli Artisti – San Giorgio al Corso, sarà celebrata una Santa Messa in memoria di tutte le vittime della strada, alla presenza delle Autorità civili e militari. Un momento di raccoglimento e di profonda riflessione per ricordare chi ha perso la vita sulle nostre strade, manifestare vicinanza alle famiglie e rinnovare l’impegno comune per una mobilità più sicura e responsabile.

Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ogni incidente mortale ci sono vite spezzate, famiglie colpite e comunità segnate dal dolore. Ricordare le vittime significa anche assumersi la responsabilità di promuovere una cultura della sicurezza stradale, fondata sul rispetto delle regole e della vita umana“, dichiara il Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, che rivolge a tutti un caloroso invito a partecipare.

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