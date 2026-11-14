Reggio Calabria ricorda le vittime della strada, l’appello dell’Automobile Club: “dietro ogni incidente mortale ci sono vite spezzate”

L’Automobile Club di Reggio Calabria, presieduto da Giuseppe Martorano, promuove e invita la cittadinanza a partecipare alla Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada, in programma domenica 15 novembre 2026. Alle ore 11.00, presso la Chiesa degli Artisti – San Giorgio al Corso, sarà celebrata una Santa Messa in memoria di tutte le vittime della strada, alla presenza delle Autorità civili e militari. Un momento di raccoglimento e di profonda riflessione per ricordare chi ha perso la vita sulle nostre strade, manifestare vicinanza alle famiglie e rinnovare l’impegno comune per una mobilità più sicura e responsabile.

“Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ogni incidente mortale ci sono vite spezzate, famiglie colpite e comunità segnate dal dolore. Ricordare le vittime significa anche assumersi la responsabilità di promuovere una cultura della sicurezza stradale, fondata sul rispetto delle regole e della vita umana“, dichiara il Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, che rivolge a tutti un caloroso invito a partecipare.