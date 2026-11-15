Reggio Calabria ricorda le vittime della strada: a San Giorgio al Corso una Messa carica di significato

Si è svolta questa mattina, 15 novembre, presso la Chiesa degli Artisti – San Giorgio al Corso, la Santa Messa in memoria delle vittime della strada, promossa dall’Automobile Club di Reggio Calabria in occasione della Giornata Mondiale a loro dedicata. Alla celebrazione, inserita nel programma delle iniziative per il Centenario dell’Ente, hanno partecipato il senatore Tilde Minasi; avv.to Carmelo Nucera, capo di Gabinetto, delegato dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria; dott. Giovanni Verduci, sindaco di Motta San Giovanni e consigliere metropolitano della città di Reggio Calabria, delegato dal sindaco metropolitano on. Francesco Cannizzaro; Demetrio Marino, assessore del Comune di Reggio Calabria, delegato dal sindaco on. Francesco Cannizzaro; Antonio Cogliandro, comandante della Polizia Municipale, oltre alle autorità civili e militari presenti.

“Oggi ci ritroviamo qui per ricordare tante vite spezzate e famiglie colpite da un dolore incolmabile”

Nel corso della celebrazione, il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, ha rivolto ai presenti il seguente intervento: “desidero salutare e ringraziare Don Nuccio Cannizzaro, le Autorità civili e militari, i rappresentanti delle istituzioni e tutti i presenti per la partecipazione a questa celebrazione e alla Santa Messa dedicata alla memoria di tutte le vittime degli incidenti stradali. Oggi ci ritroviamo qui per ricordare tante vite spezzate e famiglie colpite da un dolore incolmabile, ma anche per rinnovare, con profonda responsabilità, il nostro impegno affinché simili tragedie possano essere evitate. Questa giornata, che ricade nella terza domenica di novembre, è stata istituita dalle Nazioni Unite come Giornata Mondiale in memoria delle Vittime della Strada. In Italia, la ricorrenza è stata riconosciuta con la Legge 29 dicembre 2017, mentre recentemente anche il Consiglio Regionale della Calabria, con la Legge del 10 luglio 2026, ha istituito la Giornata della sicurezza stradale, facendola coincidere con questa importante ricorrenza”.

“Come Automobile Club, siamo da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della sicurezza stradale”

“Per dare concretezza alla nostra riflessione, è doveroso guardare ai dati dell’ultimo rapporto ACI-ISTAT della nostra città e della provincia. Nel corso del 2025, si sono verificati 1.103 incidenti stradali, in netto aumento rispetto ai 923 del 2024; il numero dei feriti è salito a 1.586 rispetto ai 1.331 dell’anno precedente. Se da un lato registriamo, con un filo di speranza, la diminuzione delle vittime mortali, passate da 19 nel 2024 a 15 nel 2025, dall’altro lato questi 15 decessi e l’incremento dei sinistri rappresentano una ferita ancora aperta per la nostra comunità. Dietro ciascuno di questi numeri ci sono persone, affetti e storie interrotte che ci impongono di fare molto di più. Come Automobile Club, siamo da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della sicurezza stradale. Abbiamo portato avanti iniziative di educazione rivolte anche ai bambini delle scuole primarie, perché il rispetto delle regole e della vita deve essere insegnato fin dalla più giovane età. Abbiamo inoltre promosso campagne di sensibilizzazione attraverso i mezzi di comunicazione, convinti che la prevenzione debba raggiungere tutta la cittadinanza”, evidenzia.

“La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa: riguarda le istituzioni ma soprattutto gli automobilisti, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. Ogni comportamento corretto può contribuire a salvare una vita. Prima di concludere, desidero informarvi che all’uscita vi sarà distribuito un volantino nel quale sono riportate cinque semplici regole fondamentali da rispettare ogni volta che ci mettiamo su strada:

1) mi impegno a non guardare il telefono;

2) mi impegno a non correre anche se ho fretta;

3) mi impegno a non bere alcolici;

4) mi impegno a allacciare sempre cinture e seggiolini;

5) mi impegno a prestare la massima attenzione a ciclisti e pedoni.

Cinque impegni semplici, ma decisivi, che ciascuno di noi deve fare propri. A nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutto l’Automobile Club di Reggio Calabria, ci tengo a ringraziare le Forze dell’Ordine che si impegnano giornalmente a fare rispettare il codice della strada. Concludo con un messaggio che racchiude il senso di questa giornata: ricordare le vittime della strada significa impegnarsi concretamente affinché si evitino incidenti mortali. Alle vittime il nostro commosso ricordo, alle famiglie la nostra sincera vicinanza, a tutti noi il dovere morale e civile di proteggere la vita. Grazie”, conclude Martorano.