Reggio Calabria ricorda Ciccio Franco, il leader dei Moti del ’70: omaggio sul Lungomare a 35 anni dalla morte

Domani, domenica 15 novembre alle ore 11, in occasione del 35° anniversario della morte del Sen. Francesco Franco ma per tutti Ciccio Franco, il “Comitato 14 luglio 1970” ha organizzato un momento di ricordo presso la Stele sita sul lungomare Falcomatà. “Alla cerimonia che si concluderà con la deposizione di un omaggio floreale, saranno presenti i familiari, rappresentanti politici e delle Istituzioni e quanti hanno conosciuto e stimato il leader dei “boia chi molla”, l’appassionato protagonista dei Moti per Reggio Capoluogo, che scomparve improvvisamente la mattina del 16 novembre 1991 a soli 61 anni. Ricordo con lucida sofferenza – sottolinea Giuseppe Agliano, portavoce del Comitato – lo scoramento, l’incredulità e lo sgomento dei suoi collaboratori più stretti, ai quali fino a qualche giorno prima aveva impartito le periodiche direttive politiche sulle varie attività della segreteria e l’indescrivibile, ma dignitoso, dolore della discretissima compagna della sua vita Elsa, della adorata cognata Aida, di Antonio, di Anna, di Valeria, di Enrico e di tutti gli altri familiari”.

“Ciccio Franco era un uomo d’azione, un combattente, che non conosceva cosa fossero la paura o l’accomodante spirito di compromesso; un generoso, un puro di cuore e la sua disponibilità lo portava a condividere fino in fondo i bisogni e la povertà dei più umili. Ho visto passare – continua Agliano – da casa sua non poca gente disperata per varie ragioni o con in mano la bolletta della luce che non poteva pagare, la lista della spesa che non poteva fare, la ricetta delle medicine che non poteva comprare”.

“Nei momenti più accorati della battaglia per il riconoscimento di Reggio Capoluogo di regione, quando sembrava che tutti avessero fatto un passo indietro, a seguito delle minacce del Governo, Ciccio Franco si mise alla testa dei reggini per rivendicare il diritto al futuro per la città. Con coraggio e abnegazione, al grido “Se tutti contro Reggio, Reggio contro tutti!” difese le ragioni di quella rivendicazione anche a costo della sua incolumità personale, subendo svariati pestaggi e anche l’onta della galer”a.

“Per queste sue battaglie, il sanguigno sindacalista della Cisnal, di cui fu Segretario Generale aggiunto, fu eletto senatore nel 1972 con circa il 37% di suffragi nell’intero collegio ed il 48% in Città (un reggino su due allora votò per lui), pari ad oltre 47.000 voti. Fu rieletto nel 1976, nel 1979, nel 1983 e nel 1989. Ricoprì anche la carica di consigliere comunale ininterrottamente per circa 30 anni, a testimonianza del grande gradimento popolare che lo ha sempre accompagnato nella sua attività politica ed a riprova del suo viscerale amore per la Città”.

“Il giorno del funerale, nella camera ardente allestita nella sala riunioni del Consiglio comunale – che allora era al piano superiore del Teatro Cilea – tutta la Città gli rese omaggio, amici ed avversari politici, autorità e semplici cittadini. Per l’intera giornata ci fu un continuo pellegrinaggio, un affettuoso riconoscimento all’uomo e al politico. Alle 16,30, sotto una pioggia battente, la bara uscì dall’Aula portata a spalla per tutto il tragitto, attraversando il Corso Garibaldi tra due ali di reggini in preghiera, per raggiungere la chiesa di S. Lucia dove don Mimmo Geraci, unitamente a don Salvatore Nunnari e don Giorgio Costantino, celebrarono il rito funebre”.

“Oggi – conclude Agliano – noi ricordiamo, Reggio ricorda, un personaggio indimenticabile che ci ha lasciato una ricca eredità di affetti, di capacità, di virtù, che ha segnato indelebilmente con le sue battaglie in difesa dei più deboli, la sua storia personale e quella dell’intera città, e anche se Ciccio Franco non c’è più, i suoi insegnamenti permangono vivi nell’agire di tutti coloro che lo hanno seguito e sostenuto, ai quali ha tramandato l’arte della politica, quella vera, quella pulita, la politica dello spirito di servizio, dell’interesse della collettività, dal dare e non dell’avere, del concreto e non dell’effimero, della fierezza e non dell’asservimento“.