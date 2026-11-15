Reggio Calabria ricorda Ciccio Franco a 35 anni dalla morte: commemorazione sul Lungomare Falcomatà con Scopelliti e Romeo | FOTO

Questa mattina, domenica 15 novembre, Reggio Calabria ha ricordato Ciccio Franco, figura simbolo dei Moti per Reggio Capoluogo e storico leader dei “boia chi molla”, in occasione del 35° anniversario della sua scomparsa. La commemorazione, organizzata dal Comitato 14 luglio 1970, si è svolta presso la stele dedicata alla sua memoria, situata sul Lungomare Falcomatà.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il portavoce del Comitato, Giuseppe Agliano, l’ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti e il consigliere comunale di Reggio Futura Daniele Romeo, insieme agli altri partecipanti riuniti per ricordare il protagonista di una delle pagine più significative e controverse della storia contemporanea reggina. L’iniziativa ha rappresentato un momento di memoria dedicato alla figura politica e al ruolo svolto da Franco durante la stagione dei Moti di Reggio Calabria.

Francesco Franco, conosciuto da tutti come Ciccio Franco, fu uno dei principali protagonisti della rivolta scoppiata a Reggio Calabria nel luglio del 1970, legata alla contestazione della scelta di Catanzaro come sede del capoluogo regionale. Divenuto uno dei volti più riconoscibili di quella stagione di mobilitazione, proseguì successivamente il proprio impegno politico fino all’elezione al Senato della Repubblica.

Ciccio Franco morì improvvisamente la mattina del 16 novembre 1991, all’età di 61 anni. A distanza di 35 anni, la commemorazione promossa dal Comitato 14 luglio 1970 ha riportato l’attenzione sulla sua figura e sulla memoria dei Moti per Reggio Capoluogo, una vicenda che continua a occupare un posto importante nella storia politica e sociale della città.